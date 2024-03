Metalové legendy Citron a Metalinda zahájí v Plzni rok plný koncertů hvězd

Vyvrcholením koncertu bude společná píseň kapel Citron a Metalinda. Součástí večera budou autogramiády skupin. „Jsem rád, že jsme si v kapele vše vyříkali a můžeme jít zase dál. Vážím si toho, že s Citronem znovu vystoupí Jarda Bartoň a Vašek Vlasák, kteří jsou jeho neoddělitelnou součástí. Na koncertech nebudou chybět starší ani nové hity a vzpomeneme na celou historii kapely a její členy,“ říká kapelník Citronu Radim Pařízek mladší.

To, že čeští metalisté spojí síly s těmi slovenskými, není vůbec žádná náhoda. „Citron je pro mě kapela, která začala éru heavy metalu v Československu. Nejdříve rock a potom heavy metal a jeho energie mě pohltily úplně celého. Mělo to v roce 1985 za následek vznik skupiny Metalinda,“ vzpomíná kapelník a kytarista Peter Sámel.

Po třiceti letech společně na pódiu

Ten s kolegy v začátcích vydal první album s názvem Metalinda a asi sedmkrát vyhrál písničkový pořad Triangl. Zvítězili také ve Zlatém Trianglu. A právě tento úspěch skupině umožnil natočit celý koncert. „Při jeho nahrávání jsme se setkali i s Láďou Křížkem. Dokonce jsme měli společnou šatnu. Dodneška na zážitky s kluky z kapely Citron vzpomínám. Vím, že jsme si hodně sedli. A už tehdy jsme se bavili o společných koncertech. Od té doby uplynulo více než třicet roků a teď přišla řada na to je uskutečnit,“ svěřil se Sámel.

Společné zkoušky, které turné předcházely, si pochvaloval. „Všechno funguje velmi dobře. Myslím, že se fanoušci mají na co těšit. Připravili jsme si pro ně i několik překvapení. Uslyší i staré písničky, které jsme pro tuto příležitost oprášili,“ slibuje muzikant.

Ten si českých příznivců velice váží. „Je to skvělé, že tady máme hodně fanoušků, kteří milují naše písničky,“ potvrzuje. Fandové mohou očekávat i jednu velkou specialitu. „V kapele jsme šli do velkého risku a nahráli jsme rockovou verzi slovenské hymny. Mělo to obrovský ohlas. I u Čechů. Ti nám psali, ať uděláme také předělávku té české. Řekli jsme, že když klip překoná milion zhlédnutí, půjdeme do toho. A stalo se,“ prozrazuje Sámel.

S kolegy před nedávnem natočil také klip k písni Adrenalin. „Opravdu to adrenalin byl. A myslím si, že právě tahle skladba se k dnešní divoké době hodí,“ doplňuje.

Nazareth a Slade v Plzni

Také následující týdny budou v Plzni plné skvělé hudby. Už 21. března rozezní halu Lokomotivy dvě slavná jména světového rocku. V jeden večer se na jednom pódiu představí britské legendy Nazareth a Slade. Jedná se o náhradní koncert za ten, který se měl uskutečnit loni v září. Na návštěvníky akce čekají takové hity, jako jsou Love Hurts, Dream On nebo Where Are You Now od Nazareth nebo Far Far Away, My Oh My, Run Runaway, Cum on feel the Noize z dílny Slade.

Další zahraniční hvězda vystoupí 4. června v Lochotínském amfiteátru. Divákům tady zazpívá fenomenální Sting. Na zájemce čekají jak písně z jeho působení v kapele Police, tak z jeho úspěšné sólové dráhy.

Velké jméno světového rocku si pro fanoušky připravila také Šeříkovka. Na 16. března je naplánovaný koncert bývalého zpěváka Iron Maiden Blaze Baileyho. Do Plzně přijede v rámci svého Unstoppable Tour.

V březnu na stejném místě vystoupí například také kapely Doga, Trautenberk nebo Mňága a Žďorp, v dubnu pak Panoptiko, UDG, Poletíme? či Visací zámek. Pořádnou porci vynikající muziky si tradičně připravil také Zach’s Pub. Už 7. března tady předvede svůj urban folk zpěvačka Mucha. O týden později tu pak zazní irský folk punk v podání Foggy Dude. Klub Bílej medvěd přivítá 16. března slovenskou kapelu Iné kafe. A 13. dubna si tady přijdou na své fanoušci formace Monkey Business. Návštěvníci se mohou těšit na koncerty kapel Chinaski nebo Jamaron, na zpěváka Michala Hrůzu s Kapelou Hrůzy, Terezu Balonovou a nebo Jiřího Suchého & Semafor Band.