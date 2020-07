Vysoké náklady a nízký zájem, pořadatelé kvůli viru opět ruší koncerty

Radikální rozhodnutí nedávno udělali pořadatelé projektu Summer Arena, kteří měli do lochotínského amfiteátru v srpnu přivézt Daniela Landu a kapely Chinaski a Kabát.

Nakonec stornovali vystoupení interpretů nejenom v Plzni, ale ve všech osmi městech republiky. „Je nám to neskonale líto, jsme z toho frustrovaní, ale jiné východisko aktuálně bohužel není,“ stojí na webových stránkách.

Důvodem jsou především vysoké finanční náklady, které by se při omezeném počtu návštěvníků nevrátily. Na venkovní akce smí totiž maximálně tisíc lidí. Roli přitom sehrál i nízký zájem o vstupenky.

„Společenská nálada je aktuálně evidentně tak špatná, že lidé nechtějí hromadně chodit na kulturu a sport. Dávají důraz na přirozený pocit bezpečí,“ píše se v prohlášení s tím, že zakoupené lístky je možné vrátit.

Vrásky na čele mají rovněž pořadatelé Pekelného léta, což je letošní alternativa za odložený holýšovský festival Pekelný ostrov. Zatím udělali v nabitém programu pouze jednu změnu, když odřekli koncert zpěvačky Ewy Farne.

„Přesunuli jsme ho na příští rok, konkrétně na Chodrockfest. Snad už další zásahy nebudou potřeba. Nicméně jsme ve velké nejistotě. Nemůžeme vůbec nic předvídat, zvlášť po tom, co se stalo v Ostravě,“ sdělil jeden z organizátorů Filip Štengl.

V srpnu mají do Holýšova dorazit písničkář Tomáš Klus, skupiny Trauntenberk, Rybičky 48 a Divokej Bill. Kapacita areálu je právě tisíc lidí. „Prodej lístků se aktuálně zpomalil. Ale doufáme, že se vše zase rozjede a omezení nás nepotkají,“ uzavřel.

Případně i pro malý počet posluchačů se rozhodli zahrát interpreti, kteří kývli na spolupráci s Janem Roháčem. Ten provozuje restauraci Kotva Hracholusky, kam pozval například Mňágu a Žďorp či Krucipüsk. „Jedeme na plné pecky. Koronaviru se nebojíme. Program jsme zveřejnili už v dubnu květnu, kdy se všechno hromadně rušilo. Jsem domluvený, že muzikanti vystoupí třeba i pro sto lidí,“ uvedl.



Zavřený je stadion, omezeny jsou taneční kurzy

Nově vyhlášené restrikce se vztahují na vnitřní akce. Jde o kulturní, společenské či sportovní události včetně svateb a pohřbů. Pokud se jich účastní více než sto lidí, musejí si všichni nasadit roušky. Maximální povolený počet je 500 lidí. Opatření se naopak netýkají obchodních domů, kanceláří a podobných prostor.

Na novinku už zareagoval ředitel plzeňského zimního stadionu František Mynařík. Veřejnosti, rodičům, fanouškům HC Škoda Plzeň a novinářům dočasně zakázal vstup. Do stadionu tak mohou pouze sportovci.

Promotéři už zrušili pět akcí, které se na zimním stadionu měly konat. Mezi největší taháky patřilo říjnové vystoupení kapely Kabát. To se přesouvá na podzim 2021. „Lidé přestali kupovat lístky,“ vysvětlil ředitel. Příjmy z koncertů či podobných událostí jsou důležitou složkou rozpočtu. „Jde o statisíce, které použijeme mimo jiné na údržbu nebo úklidové práce,“ doplnil.

Narychlo se měnily podmínky rovněž na tanečních kurzech v Rokycanech. Od pondělí na ně mohou přijít pouze účastníci a jejich doprovod. „Omezení je nezbytné. Pokud by počet přesáhl stovku, bylo by nutné nosit povinně roušku,“ je napsané na webových stránkách města.

Snoubenci škrtají v seznamech hostů

Stejná pravidla platí pro bohoslužby, na něž dorazí více než sto věřících, konstatoval generální vikář plzeňské diecéze Jakub Holík. To se týká hlavně západočeské metropole a okresních měst.

Co nejlépe se připravit se snaží také zaměstnanci turisticky vyhledávaných cílů. Například v plzeňském pivovaru už v přísnějším režimu fungují od května. Na jednu prohlídku smí maximálně 30 zájemců.

„Máme k dispozici dezinfekce, pokladna má ochranná plexiskla a všem doporučujeme nosit ústenky. Pokud je návštěvníci nemají, dostanou je stejně jako jednorázové rukavice na recepci,“ vyjmenoval mluvčí Zdeněk Kovář.

Těžkou hlavu mají v těchto dnech i snoubenci, potvrdila svatební koordinátorka Martina Jiříková. „Nevěsty jsou nervózní, situace se stále vyvíjí. Někteří se raději rozhodli udělat svatbu pouze v rodinném kruhu, seškrtali hosty, protože na seznamu mají někoho rizikového,“ informovala.

Nejistotu zažívá též jednatelka agentury FH Wedding Zuzana Pithardová. „Myslím, že lidé se stále ještě bojí chodit do společnosti. Pro nás je to obtížné, protože jsme přípravě věnovali spoustu času. Stále sledujeme, co se bude dít. Pokud je hostů přes sto, můžeme některé usadit ven a zbytek dovnitř, eventuálně vytvořit oddělené sektory. Pak už je to na zodpovědnosti každého,“ zdůraznila.