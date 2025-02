Kněží odmítli věrnost socialismu, skončili ve vazbě. Žalobce je chce očistit

Návrh na soudní rehabilitaci devíti římskokatolických duchovních podal ke Krajskému soudu v Plzni plzeňský státní zástupce Petr Brýda. „Cílem je navrácení občanské cti, kterou člověk uvržením do vězení pozbývá,“ uvedl advokát Lubomír Müller, který návrh na rehabilitaci podal.

Duchovní působili v západních Čechách a 9. září 1949 byli protiprávně zatčeni a nakonec skončili ve vazbě – například za to, že odmítli přísahat věrnost socialismu.

Státní zástupce návrh odůvodňuje tím, že v řízení za komunistického režimu došlo k porušení základních principů náboženské svobody, proto věc předložil Krajskému soudu v Plzni. Současná právní úprava totiž umožňuje nápravu i po více než 75 letech.

Věznění kněží Bedřich Bohdal nar. 1912

ThDr. Karel Forst nar. 1885

František Jílek nar. 1886

Václav Klabouch nar. 1895

František Korál nar. 1884

Jindřich Senft nar. 1896

František Slavíček nar. 1885

Karel Smetana nar. 1883

Josef Zahrádka nar. 1876

V odůvodnění jejich zatčení komunistická justiční mašinérie uvedla, že ochotně přijímali tajnou kurýrní cestou různé ilegálně rozmnožované oběžníky s protistátním obsahem, jako byly pastýřské listy, dekret Svatého stolce a jiné dokumenty.

„Také rozmnožili petici či prohlášení adresované vládě Československé republiky, případně Ústřednímu výboru Národní fronty, v níž prohlašují, že se zříkají svých kněžských platů,“ stálo v odůvodnění jejich zatčení.

Müller vysvětlil, že koncem roku 1949 byl v Československu přijat nový zákon o církvích, který stanovoval duchovním platy a zároveň je nutil slibovat věrnost socialismu. „Tím si je komunisté zavázali. Někteří kněží proto řekli: my tyto platy nechceme, protože nechceme slibovat věrnost socialismu, což bylo bráno jako vzpoura proti režimu,“ nastínil advokát.

Po téměř dvou měsících byli duchovní bez soudního projednání a vysvětlení propuštěni. Müller připomněl, že tehdy platná ústava přitom proklamovala, že každý má právo vyznávat soukromě i veřejně jakoukoli náboženskou víru.

Vše odstartoval bratr posledního politického vězně

Cesta k rehabilitaci začala tím, že se na Müllera před několika lety obrátil Jiří Wonka, bratr zesnulého Pavla Wonky, který v roce 1988 zemřel v královéhradecké věznici a je označován jako poslední politický vězeň, který zemřel v komunistických věznicích. „Požádal mě, abych mu pomohl s Pavlovou rehabilitací, což se povedlo,“ vypráví Müller.

Poté ho Jiří Wonka oslovil s žádostí, jestli by se nezasadil o rehabilitaci jeho strýce Františka Wonky, faráře v Manětíně, který byl v době komunistické totality také nespravedlivě uvězněn. I jeho rehabilitace se v režii státního zástupce Brýdy před čtyřmi lety podařila.

„Tím se otevřely dveře k dalším případům. V rozhodnutí soudu bylo totiž řečeno, že František Wonka byl uvězněn se skupinou kněží,“ popisuje advokát. O pomoc s jejich rehabilitací se na Müllera obrátil Jan Kratochvil, spoluzakladatel soukromého Muzea českého, slovenského a rusínského exilu 20. století.

Podle Brýdy je rehabilitace na dobré cestě. „Po obdržení podnětu jsem si řekl, že když soud rehabilitoval pátera Františka Wonku, měl by rehabilitovat i tyto kněze. Byl to totiž podobný případ, tedy odpor proti tehdejší vládě,“ uvedl státní zástupce.

Dodal, že shánění dokumentů nebyla procházka růžovým sadem. „Pátral jsem asi tři měsíce v institucích po celé republice, ale nakonec jsem měl štěstí,“ shrnuje Brýda, který hledal v archivech různých stupňů, včetně místního okresního archivu nebo dokumentů někdejší Státní bezpečnosti (StB).

Na otázku, jestli se česká společnost vypořádala s komunistickou minulostí dostatečně, Müller odpověděl, že kdyby tomu tak bylo, podobné rehabilitační procesy by probíhat nemusely.

„Tito lidé měli být z podnětu státu už dávno rehabilitováni, a ne po 35 letech od pádu režimu tyto případy stále řešit. To se mohlo uskutečnit už v roce 1990. Státní zastupitelství by ale muselo být aktivní a zajímat se o podobné případy,“ posteskl si Müller, který má na kontě nejvíce případů vzniklých za minulého režimu kvůli odpírání vojenské služby z důvodu svědomí a náboženského vyznání, zejména z řad svědků Jehovových, k nimž patří i on sám.

Müller s Kratochvilem stáli i za podnětem k rehabilitaci Státní bezpečností umučeného faráře Josefa Toufara, obviněného v roce 1950 z protistátní činnosti v souvislosti s takzvaným číhošťským zázrakem. „K rehabilitaci došlo až loni v listopadu, tedy paradoxně až poté, co bylo Josefu Toufarovi prezidentem Milošem Zemanem uděleno státní vyznamenání,“ dodává Müller.