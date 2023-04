Letěl dál i v malé výšce, vysvětlili odborníci tragický pád kluzáku na auto

Nehoda se stala 2. srpna na silnici mezi Rokycany a Osekem po půl páté odpoledne. V osudný den se pilot rozhodl letět s kluzákem z Plas směrem na Tachov, Příbram a zpět do Plas.

Zhruba 24 kilometrů od Plas ale začal ztrácet výšku a změnil směr na letiště v Rokycanech. Nedaleko Volduch provedl dvě pravotočivé zatáčky a poté pokračoval přímo na letiště.

„Pilot však z neobjasněných příčin nepřistál na tomto letišti, ale provedl dvě zatáčky v malé výšce nad křížením dálnice D5 a silnice druhé třídy, při kterých pravděpodobně hledal stoupavý proud. Během druhé zatáčky, přibližně ve směru dálnice D5 na Prahu, kluzák přešel do pravotočivé vývrtky pod strmým úhlem. V pravém náklonu s velkým úhlem narazil na silnici nejprve koncem pravé poloviny křídla, následně přední horní částí trupu a kabinou a dopadl v poloze ´na zádech´,“ stojí v závěrečné zprávě Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod (ÚZPLN).

Kluzák při pádu narazil levou polovinou křídla do zadní části Škody Octavia, která jela po silnici ve směru na Rokycany. V autě se nikdo nezranil.

Od kluzáku se po nárazu oddělila ocasní plocha a torzo letounu se „na zádech“ klouzalo po asfaltu dalších dvanáct metrů. Šestačtyřicetiletý pilot ve zničeném jednomístném kluzáku zemřel, utrpěl mnohočetná poranění.

Auto, do kterého letoun narazil, řídila žena z Volduch. Vedle ní seděl její přítel a vzadu dvě děti v autosedačkách. „Odbočila jsem na silnici vedoucí z Oseka do Rokycan. Když jsem podjela viadukt pod dálnicí, po několika desítkách metrů jsem náhle slyšela ránu, která přišla zezadu. Jednalo se pouze o zvuk, s autem rána nijak nepohnula. Myslela jsem si, že nám prasklo kolo. Vozidlo ale jelo normálně, tak jsem pokračovala. Až přítel mi vzápětí řekl, že to bylo letadlo. Pak jsem si ve zpětném zrcátku všimla převráceného letadla na vozovce. Hned jsem zastavila,“ popisovala řidička. Škoda na autě byla vyčíslena na 143 tisíc korun.

Pilot měl zkušenosti s létáním na dopravních letadlech a kluzácích. Na nich nalétal přes 428 hodin, z toho 91 jako instruktor. Na použitém typu bezmotorového letadla měl ale podle vyšetřovatelů nalétáno v posledních letech pouze 32 minut bez kritického letu.

Podle odborníků z ÚZPLN byl příčinou nehody sled několika událostí: malá rozlétanost na daném typu letadla, pokračování v letu v malé výšce místo přistání na letišti v Rokycanech a nezvládnutí manévrování v malé výšce s následným pádem.

U Rokycan spadl větroň na osobní auto (2. 8. 2022)