Klokánku v Janovicích hrozí prodej a zánik, fond narychlo shání pět milionů

Fond ohrožených dětí (FOD), který provozuje v České republice patnáct zařízení, musí situaci vyřešit do konce února. To je termín, do kdy musí odvést za zaměstnance na správu sociálního zabezpečení a finanční úřad 5,5 milionu korun.

Pokud se tak nestane, hrozí fondu exekuce. Jediným řešením, kde narychlo sehnat peníze, je právě prodej objektu Klokánku v Janovicích.

„Je to v podstatě jediná prodejná nemovitost, kterou vlastníme. Její odhadovaná cena je 11 milionů. Skutečná cena bude ale kolem šesti milionů,“ vysvětlila předsedkyně FOD Hanka Kupková. Objekt se nachází za městem v areálu bývalých kasáren.

Kupková vysvětlila, že janovický Klokánek funguje dobře a její snahou je, aby k jeho uzavření nedošlo. „Je to naše oběť, kterou my dáváme na oltář ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV),“ řekla pro Deník.cz předsedkyně fondu.

„Ministerstvo nás za loňský rok dofinancovalo pouze na sedm měsíců. Chybí nám zbylých pět. Ty nám ministerstvo odmítlo dofinancovat,“ zlobí se Kupková.

Klokánek už přestal přijímat nové klienty. „Nechceme je ohrozit, nevíme, co bude dál, proto máme stop stav. Děti dosud nic nevědí a tety, které se o ně starají, se snaží, aby nic nepocítily,“ dodala Kupková s tím, že v současnosti má v Janovicích přechodný domov osm dětí. Kapacita je 28.

Zároveň přiznala, že nabídky ohledně koupi nemovitosti už mají. „Nicméně vysvětlujeme, v jaké jsme situaci, a opravdu chceme k prodeji přistoupit až k nejkrajnějším případě,“ podotkla Kupková.

Zároveň vyzdvihla přístup Plzeňského kraje, města Plzně, Janovic nad Úhlavou, Klatov a dalších měst, která se o situaci zajímají a snaží se pomoci. Janovický Klokánek je totiž jediným zařízením svého druhu v Plzeňském kraji.

„Sešel jsem se s vedením fondu i ředitelkou Klokánku. Pevně věřím, že k jeho uzavření nedojde, chceme ho udržet. Věc budeme řešit na radě Plzeňského kraje. Pokud by FOD neuspěl na ministerstvu, předložím radě návrh, jak dál postupovat,“ řekl krajský radní pro sociální oblast Zdeněk Honz. Jak přesně by pomoc vypadala, ale neupřesnil.

Kraj měsíčně přispívá na jedno dítě, které je v Klokánku umístěné, částkou 22 800 korun.

Jasnou odpověď, zda ministerstvo fondu dofinancuje zbývající měsíce, redakce MF DNES nedostala.

Ministerstvo: již jsme vyplatili 58 milionů

„Ministerstvo v letošním roce již vyplatilo FOD státní příspěvek přes 50 milionů a dále mimořádnou dotaci ve výši 8 milionů. Příspěvek se vyplácí zpětně. Částka se kalkuluje podle toho, jak byla lůžka obsazena. Může se stát, že požádají o příspěvek na lůžko, kde není z právního hlediska jasné, proč dítě bylo do zařízení umístěno a dořešení případu trvá déle. V tomto případě si může Klokánek zažádat o příspěvek na nesporné případy, čehož ale nevyužívá, a připraví se tak o finanční prostředky za některé měsíce,“ vyjádřila se náměstkyně sekce podpory rodiny na MPSV Kateřina Jirková.

Dodala, že dotační řízení pro rok 2019 bylo uzavřeno na začátku září, a to na žádost FOD, a zařízení si mohla požádat o prostředky k dofinancování za předcházející měsíce. „Otázka, do jaké míry tím nedošlo k financování dalších dvou tří měsíců, je otevřená,“ uzavřela Jirková.

V Česku funguje 51 Klokánků a podobných zařízení. Jejich provozovatelé si dlouhodobě stěžují na nedostatek peněz. Poukazují na to, že i když se zrovna o dítě nestarají, musí mít pro něj připravené lůžko, udržovat budovu v provozu a platit zaměstnance.

MPSV poskytuje zařízením téměř každý rok mimořádné dotace. Loni to bylo 22 milionů korun. FOD pomáhá i prezident Miloš Zeman. Naposledy mu začátkem ledna předal dva miliony korun. Finančně ho podporuje od roku 2015, kdy se fond ocitl v krizi.

Novela zákona počítá s navýšením příspěvku na dítě

Problémy tehdy pocítil nejen janovický Klokánek, ale i azylový dům MáTa v Plzni. Zadlužený FOD neměl na jeho fungování peníze, nakonec ztratil k provozu licenci a převzal jej nový spolek složený ze zaměstnanců, kteří ho nechtěli nechat padnout. Funguje dodnes.

Klokánky a další krizové domovy by mohly dostávat od státu na dítě skoro o třetinu více. Místo současných 22 800 korun by to mohlo být až 30 tisíc. Počítá s tím novela zákona o ochraně dětí, kterou ministerstvo připravilo. Platit by mohla od příštího roku.

Fungováním zařízení pro okamžitou pomoc se zabývala také ombudsmanka Anna Šabatová. Podle ní neplní svůj účel. Děti jsou v nich místo krátké doby v průměru rok. Dále jsou v nich malé děti, které by měly být v rodinách. Kapacita zařízení je podle Šabatové příliš velká. To vše by se mělo změnit.