Odstartovala rekonstrukce nádraží v Klatovech, vyroste u něj i přestupní terminál

„Cestující nejvíc ocení úpravu vnitřních prostor, které budou navíc bezbariérově přístupné. To se týká i přístupů na nástupiště, z podchodu na ně povedou výtahy. Celá stanice získá také přehledný orientační systém,“ popsal generální ředitel Správy železnic (SŽ) Jiří Svoboda.

Doposud měli vozíčkáři pohyb na nádraží značně ztížený, protože všude jsou schody a v objektu chybí výtah. Museli se proto pohybovat buď s pomocí někoho dalšího, nebo vlak musel přijet rovnou na první nástupiště.

Nádražní budova v Klatovech slouží cestujícím od roku 1959. Jejím autorem je známý železniční architekt Josef Danda. Je typickou ukázkou socialistického realismu, od roku 2014 je památkově chráněným objektem. Investiční náklady na jeho rekonstrukci se předpokládají ve výši 338 milionů korun.

Kromě rekonstrukce odbavovací haly, kde vzniknou nové pokladny, veřejná WC a obchody, vyroste u budovy také zděný přístřešek pro jízdní kola. Cílem rekonstrukce je objekt nádraží oživit.

Starosta Klatov Rudolf Salvetr připomněl, že nádraží bylo na sklonku druhé světové války vybombardováno a trvalo téměř 15 let, než na jeho místě vyrostla nová nádražní budova.

„Tato budova byla kdysi určitým kulturně-společenským centrem, protože dříve televize nebyla součástí všech domácností. A právě tady se večer Klatované scházeli, když televize vysílala první pořady, a vedly se tu samozřejmě diskuze nad vysílanými pořady, ale i nad tím, co je trápí. A tak tomu bylo i v zimě, když v 19:30 a ve 20:10 hodin odjížděl vlak na Šumavu. Jako malý kluk si pamatuji, jak byla hala narvaná lidmi a probralo se tu úplně všechno. O to větší radost dnes mám, že se budova začne opravovat,“ řekl klatovský starosta.

Kromě vlakového nádraží dojde i na rekonstrukci autobusového terminálu. To je v režii Plzeňského kraje. „Na rekonstrukci nádražní budovy naváže velká investice do přestupního terminálu v ceně 167 milionů korun bez DPH. Budou postavena nástupiště pro autobusy, chodníky, cyklostezky, provedeny parkové úpravy a vybudováno parkoviště pro osobní automobily,“ vyjmenoval náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek.

Dosud meziměstské autobusy začínají a končí na autobusovém nádraží, které je v majetku ČSAD Autobusy Plzeň. Pro cestujícího, který potřebuje přestoupit mezi autobusem a vlakem, to nyní znamená překonat pěšky téměř půlkilometrovou vzdálenost, která obě nádraží dělí.

Starosta Salvetr připomněl, že město již začalo upravovat okolní ulice u nádraží a bude v tom pokračovat i v následujícím roce. „Proto, aby nádraží, přestupní terminál a výjezd do Klatov byl skutečně hezkou branou nejen na Šumavu, ale i do našeho královského města. Věřím, že se nádraží opět stane místem, kde se Klatované budou potkávat a řeknou si, že je to hezké místo,“ doufá Salvetr.