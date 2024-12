Silničáři otevřeli nový obchvat Klatov, uleví městu a zrychlí cestu na Šumavu

„Věřím, že obchvat výrazně pomůže dopravě nejen v Klatovech, ale také turistům, kteří odjíždějí na Šumavu. A ostatně je to i jedna ze spojnic do nedalekého Bavorska,“ neskrýval radost z dokončení obchvatu starosta Klatov Rudolf Salvetr. O jeho stavbě se přitom mluvilo už od 70. let minulého století.

Intenzivně se na obchvatu začalo pracovat až v roce 2004. K samotnému otevření došlo tedy po dvaceti letech.

Výstavba 8,1 kilometru dlouhého obchvatu města začala v roce 2021. „Kompletní náklady byly 900 milionů korun bez DPH a během výstavby se obchvat prodražil zhruba o 100 milionů korun kvůli vícepracím. Jednalo se zejména o těžbu jiné třídy zeminy, než jsme očekávali. Dále se v části stavby počítalo s tím, že se vytěží zemina a dál použije na stavbu. Když se ale na ní udělali zkoušky, zjistilo se, že není použitelná a musela se vozit na skládku,“ vypočítal šéf Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v Plzeňském kraji Miroslav Blabol. Z 85 procent stavbu zaplatí evropské dotace.

Podle zatím hrubých odhadů nový obchvat přispěje ke zrychlení tranzitní dopravy o sedm až deset minut. „Očekáváme, že po obchvatu bude denně projíždět až 15 tisíc vozidel, do roku 2045 by to mělo být až 20 tisíc vozidel,“ upřesnil Blabol s tím, že centru Klatov se tak výrazně uleví. Jezdit by tak městem mělo zhruba 20 procent dosavadní dopravy, což je nyní 15 tisíc aut.

Podle Miroslava Blabola cesta z Plzně do Železné Rudy nyní potrvá zhruba 15 až 20 minut.

Zrádnému viaduktu už se kamiony vyhnou

Zprovozněním obchvatu se v Klatovech vyřeší i jeden zásadní problém, kterým je pro kamiony nízká průjezdní výška pod železničním mostem v ulici 5. května, která je silnicí první třídy.

I když tam značení z obou stran podjezdu několik upozornění na výšku pouhých 3,7 metru, mnoho šoférů nákladních aut varování ignorovalo a rozpárala o konstrukci mostu návěsy. Letos v lednu se šedesátiletý Chorvat za volantem kamionu snažil pod mostem projet, ale náraz byl tak silný, že se části konstrukce kamionu utrhly, spadly na protijedoucí osobní auto a zabily v něm spolujezdce.

Po zprovoznění celého obchvatu by se už kamioňáci měli místu zvanému klatovská gilotina vyhýbat. Navigace by je po aktualizaci map do města neměly vůbec směrovat.

Minulý týden stavbaři v ještě uzavřené části obchvatu zpevňovali betonovými profily dna příkopů podél nové silnice, kterými bude odtékat dešťová voda. Dále osazovali poslední metry svodidel a důkladně čistili nový asfaltový koberec před nástřikem bílých čar.

„Kolem obchvatu se budou ještě do května 2025 dodělávat svahy, ozelenění a další drobnosti,“ řekl Miroslav Blabol.

Nová silnice začíná ve směru od Plzně před Klatovy u Štěpánovic, kde se z kruhového objezdu auta mohou vydat jak ve směru na Domažlice, tak do Klatov i na obchvat kolem města. Hotové je i napojení na druhé straně u Nové Vísky, kde se auta vrátí na původní trasu silnice na Železnou Rudu a do Německa.

ŘSD v současné době vybírá zhotovitele obchvatu Přeštic. Pokud vše půjde podle plánu, začít by se měl stavět příští rok na jaře. Jedná se o silnici dlouhou 5,2 kilometru.

