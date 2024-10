Policie podezírá chlapce z Klatovska, že znásilnil o generaci starší Ukrajinku

10:00

Teprve patnáctiletého chlapce z Klatovska podezírají kriminalisté ze znásilnění ženy. Podle médií je to o třicet let starší Ukrajinka. Školák údajně využil její silné opilosti a zatáhl ji do lesa, kde s ní měl pohlavní styk.