Sousedovi a jeho družce vyhrožovali s motorovou pilou, viní čtveřici žalobce

Státní zástupkyně viní čtveřici mužů z porušování domovní svobody, vydírání a výtržnictví ve formě spolupachatelství.

Podle obžaloby v noci 19. května 2019 Zdeněk Hadrava a Ladislav Šilhavý vtrhli násilím do domu třiačtyřicetiletého muže v Němčicích na Klatovsku, když se vraceli z oslavy. Poškozeného povalili na zem a pěstmi bili do obličeje.

Chtěli po něm, aby on a jeho přítelkyně stáhli nebo pozměnili svou výpověď v trestním řízení, kde se hanlivě vyjádřili ke dvěma nezletilým dětem a tím pošpinili jejich pověst.

„Poškozenému vyhrožovali, že pokud tak neučiní, tak jej a poškozenou zabijí a zničí,“ stojí v obžalobě. Že to myslí vážně, měl Hadrava dokazovat nenastartovanou motorovou pilou, kterou držel muži pod krkem.

Výhrůžky motorovou pilou

Do domu podle obžaloby dorazili ještě další dva útočníci. Pavel Kroupa, který měl poškozeného muže také několikrát udeřit a kopnout, a Martin Vávra, který ten večer slavil narozeniny. Všichni vtrhli do chodby, kde stála žena, které podle žalobce rovněž vyhrožovali zabitím.

Zbitého muže pak vytáhli ven z domu, kde jej později našla přivolaná policejní hlídka. „Svým jednáním způsobili poškozenému mnohačetná zranění krční páteře, hlavy a hrudníku. O obou poškozených se v důsledku jednání obžalovaných rozvinula posttraumatická stresová porucha,“ stojí dále v obžalobě.

Hadrava v pondělí u soudu řekl, že se tu noc nestalo všechno tak, jak je popsáno v obžalobě. „Neměl jsem důvod je vydírat. Ani nevím, co kluci vypověděli. Stalo se to, když kluci řehtali o Velikonocích po vsi. Co přesně se odehrálo, nevím. Nebyl jsem u toho. Ale prý mu zabouchali na dveře, poškozený vyšel a hned se pustil do mého kluka. Měl otřes mozku,“ vysvětloval Hadrava. Poškozený měl podle Hadravy na děti, které se scházely na autobusové zastávce, také nadávat a házet po nich kameny.

Hadrava řekl, že kdyby prý nešel z hospody kolem jejich domu, nic by se nestalo.

„Pilu jsem nesl z oslavy, ale nechal ji na cestě. Kopl jsem do dveří a když poškozený otevřel, vytáhl jsem ho ven. Třikrát jsem mu dal pěstí a tím to pro mě skončilo. Chtěl jsem, aby nemlátil děti ve vsi a aby jim nenadával,“ tvrdil Hadrava a přiznal, že ten večer byl opilý a napadení souseda byla chyba.

Jsou to parchanti, měli jste si je lépe vychovat

Do konfliktu se přidal také Ladislav Šilhavý a to poté, co spor chtěla urovnat jeho manželka. Když jí ale poškozený podle slov Šilhavého řekl, že si má své parchanty lépe vychovat, naštvalo ho to a muže vzal do kravaty. Odmítá, že by sousedovi šlápl na hlavu.

Martin Vávra, který ten večer slavil narozeniny, viděl po cestě domů hlouček lidí, slyšel křik a rozhodl se, že situaci uklidní. „Poškozená říkala, že děti v obci jsou parchanti. Manželka mě pak odtáhla pryč. Striktně odmítám obvinění, konfliktu jsem se nezúčastnil,“ tvrdí Vávra.Obvinění odmítá také Martin Kroupa. „Jen jsem jim říkal, ať toho nechají. Nikoho jsem fyzicky nenapadl,“ stojí si na své nevině. Verdikt v případu zatím nepadl, hlavní líčení bude pokračovat v příštím roce.