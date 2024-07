Opravy Klatovské zavřely směr na Bory, objížďka měří přes osm kilometrů

Adam Koloušek z Ředitelství silnic a dálnic vysvětlil, že i když na první pohled vypadá asfalt ještě dobře, zkoušky ukázaly něco jiného. „V povrchu je řada závad, jako například nedostatečná odolnost krytu vozovky nebo trvalé deformace. Vše bude v průběhu prázdnin opravené,“ řekl Koloušek.

Oprava je rozdělená na čtyři etapy. Ve směru od centra města bude do opravovaných úseků až na výjimky zakázaný vjezd.

I když první opravovaný úsek začíná u Synagogy a končí křižovatkou U Práce, už od pátku je zákaz vjezdu všech vozidel do sadů Pětatřicátníků už v křižovatce u Hlavní pošty.

Ve směru od Lochotína a Bolevce je možné odbočit pouze doprava k Novému divadlu. Objízdná trasa dál pokračuje po Skvrňanské a Domažlické k velkému kruhovému objezdu na Borských polích u Makra, auta pak po Folmavské pojedou napříč Borskými poli až na další kruháč v Sukově ulici a po té dojedou až na Klatovskou. Ve směru z Borů do centra Plzně není provoz omezený.

Oprava Klatovské ulice Směr z centra etapa 1 (7. 7. až 19. 7.) – uzavřeno Sady Pětatřicátníků (Solní) - U Práce

(7. 7. až 19. 7.) – uzavřeno Sady Pětatřicátníků (Solní) - U Práce etapa 2 (20. 7. až 2. 8.) – uzavřeno U Práce - Belánka

(20. 7. až 2. 8.) – uzavřeno U Práce - Belánka etapa 3 (3. 8. až 4. 8.) – v křižovatce Belánka od centra omezený přímý směr Bory

(3. 8. až 4. 8.) – v křižovatce Belánka od centra omezený přímý směr Bory etapa 3 (5. 8. až 16. 8.) – uzavřeno Belánka - V Bezovce

(5. 8. až 16. 8.) – uzavřeno Belánka - V Bezovce etapa 4 (17. 8. až 18. 8.) – uzavřené křižovatky od Mánesovy po Sukovu včetně křižovatky

(17. 8. až 18. 8.) – uzavřené křižovatky od Mánesovy po Sukovu včetně křižovatky etapa 4 (19. 8. až 31. 8.) – uzavřeno V Bezovce - Sukova

Opravu Klatovské využívá město ke kompletní modernizaci semaforů a řadiče v křižovatce Belánka. I tam práce začaly 5. července, naplánované jsou do 2. srpna. „Po dobu prací je omezený průjezd křižovatkou, ze žádného směru není možné odbočení doleva,“ upozornil koordinátor dopravních staveb a omezení v Plzni Václav Lacyk.

Výměna asfaltu přímo v křižovatce Belánka je součástí druhé etapy prací. Mezi křižovatkou U Práce a Belánkou mají podle harmonogramu prací měnit asfalt pracovníci specializované firmy od 20. července do 2. srpna, přímo v křižovatce Belánka jsou práce naplánované ještě na víkend 3. a 4. srpna.

Součástí druhé etapy výměny asfaltu je i rozšíření tramvajového nástupiště v zastávce na náměstí T. G. Masaryka ve směru na Bory.

Práce na opravě povrchu Klatovské jsou naplánované do konce prázdnin. V tendru na provedení prací zvítězila společnost Eurovia s cenou 17,3 milionu korun bez DPH.

Mapky postupných oprav a dopravních omezení najdou čtenáři na webu Plzeňského kraje.

Ve středu 10. července začne v centru Plzně částečné omezení dopravy i ve směru od Borů do centra města kvůli rekonstrukci potrubí plynovodu. Práce jsou plánované na čtvrt roku, práce i omezení dopravy by se měly posouvat po blocích. „Kolem výkopů bude ve směru do centra uzavřený pro dopravu pravý jízdní pruh,“ upřesnil koordinátor dopravních omezení Václav Lacyk.