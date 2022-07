V Plzni začala oprava kolejí na Klatovské třídě, omezení potrvají dva měsíce

Někde bude stačit jen vyměnit koleje. Pak jsou místa, kde stavební firma vytrhá rozbité betonové panely a vymění je za jiné. A jsou vytipované úseky, do kterých se už panely nevrátí, a nové kolejnice budou do vozovky zaasfaltované.

V místech, kde budou dělníci pracovat, musejí počítat projíždějící řidiči s problémy. Nebudou smět vjet do levého pruhu sousedícího s kolejištěm, který budou potřebovat stavebníci pro techniku i uložení materiálu. Město za tuto prázdninovou opravu zaplatí přes 48 milionů korun.

„Opravy kolejí měly na Klatovské začít již loni, ale nabídková cena z výběrového řízení byla příliš vysoká. Stavíme až letos, ale za výhodnějších cenových podmínek,“ řekl náměstek primátora pro dopravu a životního prostředí Michal Vozobule.

Přejíždět Klatovskou napříč nepůjde

Opravy se týkají úseků od sadů Pětatřicátníků k Tylově ulici, od Borské do Zámečnické ulice, od Dobrovského do Hruškovy ulice a přejezd v křížení s Mánesovou ulicí.

Vytrhání panelů a kolejí přinese ještě jednu velkou komplikaci. V křižovatkách, kde bude firma pracovat v tramvajovém pásu, nebude možné přejíždět napříč Klatovskou třídou. Podle Jana Hakla ze Správy veřejného statku města Plzně právě v křižovatkách trpí tramvajová trať nejvíce.

„Oprava v místech přejezdu kolejí trvá tři týdny a z technologických důvodů ji není možné urychlit. V opravovaném úseku máme celkem tři přejezdy, které nemůžeme uzavřít najednou,“ vysvětlil Hakl.

Hned na začátku prázdnin se uzavře přejezd přes tramvajové koleje v křižovatce U Práce.

„Přejezd bude uzavřený od 1. do 22. července. Změny čekají sedm z deseti plzeňských trolejbusových linek. V případě trolejbusů jezdících na linkách 11, 12, 15, 16 a 17 a noční N7 bude náhradní trasa vedena obousměrně ulicí U Trati. Jiné to bude u linky číslo 10. Ta místo objíždění bloku kolem Nádraží Jižní Předměstí, Koperníkovou a Tylovou ulicí pojede od Doudlevec přes Anglické nábřeží do zastávky Pařížská, která budou konečnou i výchozí zastávkou,“ upozornila mluvčí plzeňského magistrátu Eva Barborková.

Oprava v místech přejezdu kolejí trvá tři týdny

Na začátku prázdnin bude na několik dnů uzavřený přejezd přes tramvajové koleje v křižovatce u Divadla J. K. Tyla. To se kromě spousty řidičů dotkne autobusových linek 28, 41, 56 nejprve od 2. do 5. července.

Podruhé se přejezd přes koleje v křižovatce uzavře 23. července a vydrží to tak až do konce letních prázdnin. To ale ještě není všechno. Od 13. srpna do 31. srpna přibude ještě uzavírka přejezdu v křižovatce Dobrovského – Bolzanova. Linky 16 a 22 budou odkloněné přes Chodské náměstí a křižovatku Belánka.

S opravou tramvajové trati se pustí specialisté i do opravy plynovodu mezi Chodským náměstím a Dobrovského ulicí. „Vždy se snažíme spojit opravu tramvajové trati například s rekonstrukcí vodovodu, plynovodu nebo kanalizace, aby se vše udělalo pokud možno současně, při jedné uzavírce nebo omezení. V případě prázdninových oprav bude v některých úsecích pro automobilovou dopravu uzavřen jízdní pruh vedle kolejí, někde kvůli rekonstrukci plynovodu bude nutná i úplná uzavírka,“ popsala Radka Žáková ze Správy veřejného statku města Plzně.

Omezení jsou plánované postupně po blocích domů v obou směrech. První úsek mezi Dobrovského a Stehlíkovou ulicí měl být uzavřený už od 6. června. „Ještě jsme vše přeorganizovali. Původně první plánovaný úsek přijde na řadu až jako poslední. Je to kvůli objemu prací i zajištění průjezdnosti,“ vysvětlil koordinátor plánovaných dopravních omezení v Plzni Václav Lacik.

Na rekonstrukci plynovodu by specializovaná firma měla pracovat zřejmě až do října. Prázdninovou opravu tramvajové trati mezi sady Pětatřicátníků a křižovatkou U Práce město využije k opravě semaforů na všech třech po sobě jdoucích křižovatkách řízených světly. První na řadu měly přijít semafory u Synagogy, jejich modernizace je po aktuální úpravě harmonogramu přesunuta až na konec prázdnin.

„Z důvodu bezpečnosti a plynulosti budou policisté v případě potřeby dopravu řídit ručně,“ řekla policejní mluvčí Veronika Hokrová.

Řidičům bude po celé prázdniny komplikovat ježdění po Plzni i rekonstrukce trati a vozovky v Koterovské ulici od velkého kruhového objezdu v Částkově ulici po křižovatku se Slovanskou Alejí, těsně před tramvajovou konečnou na Světovaru. Obousměrné tramvaje linky číslo 2 končí ve směru od centra Plzně ještě před kruhovým objezdem, na Světovar je prodloužená linka číslo 1 ze Slovan přes Slovanskou Alej.