Turisté po 13 letech končí na rozhledně na Chlumu, uzavřou i občerstvení

Klub českých turistů, odbor Bolevec Plzeň provozoval plzeňskou rozhlednu třináct let. Ta je v soukromých rukou a klub ji měl pronajatou.

„Pracovní a rodinné důvody mi už bohužel nedovolují věnovat se plně provozu rozhledny,“ vysvětlil Václav Svoboda, který má posledních 10 let na starosti provoz památkově chráněné rozhledny z roku 1929.

Na vyhlídkový ochoz rozhledny ve výšce bezmála 25 metrů nad úrovní terénu je to 121 schodů. „Kolikrát jsem šel nahoru a dolů? To se nedá spočítat. Rozhledna mi za ty roky přirostla k srdci. Člověk tu nechal kus svého života. Bohužel ale musím skončit. Hledali jsme mého nástupce v našem odboru v Bolevci, ale nepovedlo se,“ objasnil Václav Svoboda.

Až dosavadní provozovatelé ukončí činnost k Silvestru letošního roku, svazek klíčů vrátí majitelům stavby. Poprvé jako provozovatelé vítali návštěvníky rozhledny 15. května 2010.

Doubravecký starosta Tomáš Soukup řekl, že nechtějí, aby rozhledna zůstala zavřená. „Mrzí mě, že pan Svoboda končí. Rádi bychom oživení zachovali, ale musí to být ekonomicky rentabilní pro toho, kdo se rozhodne k provozování. Budeme hledat cesty, jak zachovat alespoň částečný provoz, nemáme ale možnosti zajistit jej sami. Je velmi pravděpodobné, že přes zimu zůstane rozhledna zavřená, na sezonu bychom byli rádi, kdyby zase otevřela,“ řekl Soukup.

Podle něj je důležité, aby s rozhlednou fungovalo i občerstvení. Václav Svoboda řekl, že rád poradí tomu, kdo by chtěl navázat na jejich třináctileté provozování rozhledny i stánku s občerstvením a suvenýry.

Rozhledna Chlum nadmořská výška 416 m n.m.

výška zděné stavby 24,8 m

vyhlídková plošina nad terénem 21,8 m

počet schodů 121

zpřístupněna 23. června 1929

„Kdo bude chtít pokračovat, ať se mi ozve. Já ho zasvětím, poradím mu. Nikdo ale nemůže čekat, že se jen luskne prsty a hned bude všechno fungovat. Do začátku musíte mít připravené peníze na pronájem rozhledny i pozemku, na nákup základního občerstvení, suvenýrů. Musíte se vyrovnat s tím, že tam není zavedený vodovod, musíte mít zajištěnou toaletu i zásobování. Pokud chcete zákazníkům točit ve stánku pod rozhlednou pivo, potřebujete oprávnění pro hostinskou činnost,“ vypočítal Svoboda úplné základy, bez kterých se provozovatel rozhledny a občerstvení neobejde.

Za posledních 10 let podle něj nabobtnalo i papírování, které je s takovým provozem spojené. Rozhledna na vrchu Chlum společně s rozhlednou a vysílačem Krkavec a hradem Radyně tvoří trojici staveb na vysokých kopcích kolem Plzně, které jsou vidět už z velké dálky.

Společně s rozhlednou nechal Svaz československých dělnických turistů v letech 1926 až 1929 vystavět na Chlumu i turistickou chatu. Restaurace v ní fungovala ještě v 90. letech minulého století. Chátrající budovu nechal majitel zbořit v roce 1999, nahradit ji měla futuristická stavba, na kterou však nedostal povolení k výstavbě. Až později rozhlednu koupili současní majitelé.

V budoucnu by měla u rozhledny vyrůst nová chata. Doubravecký starosta Soukup řekl, že právě v těchto přípravách se městský obvod angažuje.

Co dalo a vzalo 13 let provozování rozhledny a stánků s občerstvením Václavu Svobodovi? „Naučilo mě to, jak se pohybovat v prostředí takových služeb a co všechno je k tomu zapotřebí. Vzala mi hlavně čas. Když něco takového děláte, je to podobné, jako když provozujete restauraci nebo penzion. Nedá vám to, abyste neotevřel. I když nás bylo na provoz šest, někdy to bohužel vyšlo tak, že jsme otevřít opravdu nemohli,“ uzavřel Václav Svoboda z Klubu českých turistů.