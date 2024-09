Kasárny Zátiší se z opuštěného brownfieldu promění v podnikatelské centrum

Kasárny Zátiší byly vybudovány ve 30. letech 20. století jako součást rozsáhlého programu výstavby vojenských zařízení na strategické pozici blízko letiště v Borských polích. Po roce 1989 armáda kasárny opustila a po desetiletí chátraly. O areál projevil zájem developer CTP a dohodl se na podmínkách revitalizace s městem Plzeň.

CTP chce proměnit plzeňský areál na moderní součást města. Inspiruje se modely z Nizozemska a Německa. Zadní část areálu bude zaměřena na výrobu, zatímco přední část získá reprezentativní charakter.

„V projektu Kasárny Zátiší budujeme něco výjimečného – místo, kde se prolíná historie s budoucností, a které nabídne zázemí jak pro velké nadnárodní firmy, tak i pro menší firmy a lokální podnikatele. Ti budou moci těžit ze vzájemné spolupráce. Díky jedinečnému designu park pozvedne lokalitu a vytvoří také ideální prostředí pro výzkum a vývoj,“ řekl Jakub Kodr, jednatel a obchodní ředitel CTP v České republice.

Nejen industriální, ale i krásné a přívětivé místo

Developer se tu chystá vybudovat unikátní koncept CTWorkshop, který představuje nový typ několikapatrové budovy navržené speciálně pro menší podnikatele a živnostníky.

V portfoliu CTP jde o pilotní projekt, jehož cílem je reagovat na aktuální poptávku na trhu a vytvořit prostředí, které bude podporovat spolupráci mezi podnikateli a různými obory. Park má být ideální pro společnosti, které v regionu chtějí umístit centra pro výzkum a vývoj.

„Při návrhu jsme se inspirovali zahraničními projekty s cílem vytvořit místo, které bude nejen industriální, ale zároveň krásné, přívětivé a udržitelné. Naším cílem bylo propojit estetiku s funkcí, aby areál sloužil jak pro podnikání, tak pro příjemný pracovní i komunitní život,“ vysvětlil Václav Hlaváček ze Studia acht.

Revitalizaci rozdělil developer do několik etap, první fáze by měla být dokončena do poloviny příštího roku 2025. Už nyní jsou hotové demoliční práce a vyčištění pozemku. Recyklované materiály z původních staveb se využijí při výstavbě a projekt bude zahrnovat zelené střechy, systémy pro využívání dešťové vody a fotovoltaické panely.

Celý projekt probíhá v úzké spolupráci s Plzní a klíčovými orgány města. CTP se zavázala vybudovat cyklostezku, aleje a rekonstruovat část ulice Ke Karlovu, na kterou by měla být v budoucnu napojena nová komunikace budovaná městem.

„Přestože není redevelopment brownfieldů jednoduchý, těší mě, že se s ním setkáváme stále častěji a že opět, jako tomu bylo v případě Tech Tower Plzeň, i tento projekt vytvoří prostor a zázemí pro působení mladých moderních a inovativních firem, které přinesou do našeho regionu produkci s tolik žádanou přidanou hodnotou,“ řekl k zahájení výstavby hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták.

