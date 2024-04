Chyběly důkazy, řekl soud a zprostil čtveřici obžaloby z vykořisťování chudých

Dnešní rozsudek není pravomocný, státní zástupce si ponechal lhůtu pro odvolání. Obžalovaným sourozencům Jaroslavě Bílé, Davidovi Bílému a Gabriele Mikové a ještě Davidoviu Grundmannovi hrozilo osm až devět let vězení.

„Vycházeli jsme z výpovědí poškozených a z některých důkazů. Některá jednání byla prokázaná, ale nemáme k dispozici důkazy, které by naplnily znaky žalovaného činu,“ odůvodnil rozhodnutí soudce Jan Špeta. Verdikt si dnes jako jediný přišel do jednací síně vyslechnout obžalovaný Grundmann.

Uvedených skutků se měli podle státního zástupce obžalovaní dopustit ještě s partnerem Mikové Evženem Horňákem. Ten ale zemřel ještě před zahájením trestního řízení.

„Obžalovaným se hodí, že Evžen Horňák nemůže vypovídat. Zásadní vinu svalují na něj. Bylo na soudu, aby našel důkazy, které by obhajobu vyvrátily. Soudu se to nepodařilo, byť je přesvědčen, že minimálně Gabriela Miková o jednání věděla. Ale domněnka nestačí, musí být jistota,“ dodal soudce.

Žalobce navrhoval nepodmíněné tresty

Státní zástupce v obžalobě navrhl Bílé, Bílému a Grundmannovi trest odnětí svobody v trvání osmi let se zařazením do věznice s ostrahou, v případě obžalované Mikové o rok více.

Podle obžaloby čtveřice nejméně od března 2016 do února 2018 využila toho, že nejméně sedm poškozených žilo ve špatných podmínkách, neměli sociální a rodinné zázemí nebo se nacházeli v tíživé situaci a hledali si lépe placenou práci.

Jaroslava Bílá a David Bílý podle obžaloby oslovovali v Česku potenciální pracovníky s nabídkou ubytování a práce ve fastfoodovém řetězci ve Velké Británii. Lživě je měli informovat o podmínkách nabízené práce a pobytu, dali jim kontakt na Evžena Horňáka a Gabrielu Mikovou, zajistili jim dopravu do Velké Británie a inkasovali za to od Horňáka a Mikové odměnu.

Poté, co zaměstnanci dorazili do Velké Británie, odebral jim Horňák doklady, některé kvůli zastrašení i fyzicky napadl a vzal jim nebo rozbil mobilní telefony, aby nemohli s nikým mluvit.

Podle obžaloby pracovníci byli ubytováni v rodinném domě, z něhož nemohli vycházet bez doprovodu Horňáka a Mikové, nesměli také používat sociální sítě, komunikovat s ostatními lidmi a volně se pohybovat. Gabriela Miková měla poškozeným zajistit zaměstnání ve fastfoodovém řetězci, ale do příslušných listin nechala uvést bankovní účty obžalovaných jako účty pro výplatu mezd poškozených.

Šest dní v týdnu, až 14 hodin denně

Vykořisťovaní pracovníci pracovali šest dní v týdnu v osmi až 14hodinových směnách pod dohledem Gabriely Mikové, Davida Grundmanna a Davida Bílého, ale jejich mzdy byly zasílány na účty obžalovaných a poškození měli dostávat pouze kapesné 20 až 100 liber jednou za 14 dní. Když měli volný den, uklízeli dům.

Advokáti všech obžalovaných již dříve u soudu uvedli, že se jejich klienti cítí nevinní a s navrženou výší trestů nesouhlasí.

Bílý, který u soudu přiznal, že opět bere drogy, řekl, že i on s ostatními pracoval v Anglii v řetězci McDonald´s. „Oni mohli jít domů, prachy dostávali, nikdo si nestěžoval, neměli nouzi. Odhaduju, že za týden jsem si ve fastfoodu vydělal 600 liber a 200 jsem dal Horňákovi na náklady. Dávali mi to na účet, ale do dnešní doby nevím na jaký, Eda Horňák mi z té výplaty něco dal,“ uvedl Bílý, který své kamarády na drogách s Horňákem přes Skype seznamoval.

„Já jsem jim pomáhal, nic jsem za to nedostal a teď budu deset let sedět?“ vykřikoval před rokem v soudní síni po ukončení líčení Bílý, který má tři děti, nepracuje a dluží na výživném, za což v minulosti už byl ve vězení.

Nyní bydlí na Karlovarsku v bytě domu s pečovatelskou službou, který mu přidělilo město a žije ze sociálních dávek. Uvedl, že se opět dal dohromady se svou partnerkou, se kterou má děti, ale že spolu nebydlí.

Jeho sestra Jaroslava Bílá řekla, že bratra několikrát pustila do bytu na internet s jeho kamarády, ale neví, co na internetu dělali. Přítel jí prý nadával, proč je tam pouští. I ona sama pracovala již dříve v Anglii v podobné režii jako další postižení.

„Horňák byl vždy zlý, hnusný, napadl v Anglii mého přítele,“ popsala Bílá, jejíž sestra Gabriela Miková, která žije v Anglii asi 14 let a je v invalidním důchodu byla Horňákovou družkou a má s ním děti. „Gabriela byla pod pantoflem. Nikomu jsem v životě neublížila, jsem taková povaha,“ sdělila u soudu.

Přiznala, že jí sestra občas poslala z Anglie dvacet, někdy čtyřicet liber, aby měla peníze pro rodiče, ale nebylo to prý za dohazování lidí pro práci do fastfoodu. Bílá, která pracuje v Německu jako dělnice při výrobě uzenin a vydělá si 1 600 eur měsíčně, se u soudu nakonec zhroutila. Soudci předala zprávu o tom, že trpí psychiatrickým onemocněním.