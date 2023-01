Při plánování vraždy byla naivní, řekl soud. Podnikatelka vyvázla s podmínkou

„Za přípravu vraždy se odsuzuje k trestu odnětí svobody v trvání tří let. Výkon tohoto trestu se podmíněně odkládá na zkušební dobu pěti let s dohledem,“ uvedl soudce.

Veselé hrozilo za přípravu vraždy s rozmyslem zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem od 15 do 20 let vězení i výjimečný trest. Státní zástupce pro ni požadoval jedenáct let nepodmíněně. Proto se hned proti dnešnímu rozsudku odvolal, obhajoba si ponechala lhůtu pro případné odvolání. Rozsudek tak není pravomocný.

„Čin nebyl dokonán, nebyl ani učiněn pokus o něj, jedná se proto o přípravu zločinu vraždy. Vše bylo jen v režimu plánování, nedošlo ani k převodu peněz na účet. Postoj obžalované byl ve způsobu plánování vraždy značně naivní. Základní sazba je nepřiměřeně přísná. Dospěli jsme k závěru, že je možné ještě na obžalovanou působit nejpřísnějším podmíněným trestem s ohledem na její bezúhonnost. Je samoživitelkou, má dvě malé děti,“ vysvětlil soudce.

Naivní postoj obžalované

Obžalovaná od počátku tvrdí, že je nevinná a že vraždu bohaté makléřky, kterou dobře znala, loni v květnu neplánovala a nepřipravovala.

Na nahrávkách, které v autě tajně pořídil Abadon, je slyšet, jak mu Veselá radí, co má udělat s mrtvolou. Obžalovaná však tvrdí, že mu říkala jen to, co chtěl slyšet, co s ní předem nazkoušel. A to proto, že se ho bála kvůli jeho kriminální minulosti.

Nájemným vrahem měl být Alex Abadon. Ten v roce 1997 dostal patnáct let za zorganizování vraždy Ludviky Jonákové, manželky známého podnikatele Ivana Jonáka. Abadon před objednavatelkou vraždy předstíral, že chce čin spáchat, a pak vše oznámil na policii.

V nahrávkách například Veselá popisovala, kdy bývá makléřka v kanceláři. „Když prodávala baráky, jezdila na osmou ráno. Teď v kanceláři bude tak na desátou, jedenáctou. Ukážu ti trasy, po kterých jezdí. Jak má prachy, dá 200 nebo 300 tisíc, a třeba na měsíc odjede na dovolenou,“ zaznělo z nahrávky.

Veselá po Abadonovi chtěla, aby makléřku před vraždou přinutil pod pohrůžkou, že ublíží jejímu synovi, převést peníze z účtů na konto, které si měl Abadon k tomuto účelu zřídit. Jako odměnu mu nabídla 60 procent z peněz, které od poškozené získají.

Veselá podle obžaloby Abadonovi také radila, jak se má zbavit těla. „Nemyslím, že by se mělo vozit někam daleko. Hlavně, aby se tam nenašla DNA, chlup nebo cokoli dalšího. Když se zakope, aby ji někdo nevyhrabal. V Mexiku se zalévalo do betonu. Musela by se dát do betonu a aby to nebylo nápadný. Všude chodí zk....ný houbaři, pes to vyčichá. Ona má nějakých 70 kilo. Když se udělá na kostky, muselo by se to dát do betonu a hodit do vody. Rybníky se ale vylejvaj. Nevylejvají se řeky, Amerika, to je v Praze... V Citicích se napouští už pět let lom. Tam dole je jíl. Když se tam něco hodí, ten jíl to pozře,“ znělo soudní síní ze záznamu.

Policisté Veselou zatkli koncem loňského května na parkovišti u obchodního centra v Karlových Varech. Podle spisu měla být obětí realitní makléřka, která Veselé pronajala domek k bydlení. Nájemnice však podle ní platila nájem se zpožděním nebo vůbec. Když policisté makléřce řekli, co se jí mohlo stát, prý tomu nevěřila.

„V první chvíli jsem se tomu zasmála. Řekla jsem jim, že ta paní je pohádka, chorobná lhářka. Když jsem si pak přečetla, jak chtěla ublížit mému dítěti, byl to šok,“ uvedla makléřka.

Podnikatelka si podle obžaloby najala na vraždu makléřky vraha Jonákové