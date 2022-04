Za znásilnění družčiny dcery dostal sedm let, dívčina matka se jej zastala

„Soud uznal obžalovaného vinným ze spáchání zločinu znásilnění a pohlavního zneužití. Za to mu byl uložen trest odnětí svobody ve výměře sedm let se zařazením do věznice s ostrahou,“ uvedla mluvčí Krajského soudu v Plzni Jana Durná.

Verdikt není pravomocný. Muž se proti němu hned odvolal, státní zástupce si ponechal lhůtu pro podání odvolání.

Původně žalobce popsal skutek jako pohlavní zneužití a ohrožování výchovy dítěte. „Zdejší soud však skutek nově kvalifikoval jako trestný čin znásilnění,“ doplnila Durná.

Státní zástupce Martin Rykl tvrdí, že obžalovaný, který dříve jezdil s kamionem, dívku zneužíval téměř tři roky, asi od jejích 12 let, při cestách v kabině kamionu, na zadním sedadle osobního auta i přímo v jejich bydlišti.

„Využil toho, že měl dítě svěřené do péče,“ řekl státní zástupce. Podle obžaloby muž dívku osahával, neúspěšně se pokusil i o pohlavní styk. Státní zástupce uvedl, že dívka ze strachu dělala, co chtěl. Nakonec utekla z domu.

„Já mám svědomí čisté,“ odmítá muž všechna obvinění. Stojí za ním i jeho družka, dívčina matka. „Věřím partnerovi. Jinak bych s ním nebyla,“ prohlásila již dříve během hlavního líčení u soudu.

Obvinění jsou podle jejich názoru výmysly děvčete, které se za každou cenu chtělo dostat z domova, z vesničky na Karlovarsku.

Matka si ničeho podezřelého nevšimla

Muž popisoval, jak začal nejprve dojíždět k matce čtyř dětí, později se k nim nastěhoval. Dvě nejstarší děti se poté přestěhovaly k tetě do velkoměsta. Řekl, že to se zalíbilo i dívce, kterou podle obžaloby zneužíval.

„Byla zvědavá, jak se tam mají. Dozvěděla se, že tam nemají žádná zvířata, o která by se musela starat, že tam nemusejí nic dělat,“ vysvětloval, že se pak dívka začala měnit.

„Z peněženky mi brala peníze, i dvoutisícovky. Doma si klekla, brečela, přísahala na zdraví nejmenšího dítěte, že nic neudělala. Pak přišla družka, dala jí facku. Holka se otočila, šla do obýváku a zpod koberce vyndala šest tisíc,“ popsal obžalovaný.

Družka obžalovaného řekla, že když dívka poprvé obvinila jejího partnera, jela s ní na gynekologii. Podle lékaře byla dívka stále pannou. Žena pak podle svých slov začala partnera více sledovat. Ničeho podezřelého si ale prý za celou dobu nevšimla a naopak musela dívku nabádat, aby neprovokovala a po domě nechodila jen ve spodním prádle.

Vše vyvrcholilo, když krátce po patnáctinách dívka i se starším bratrem utekli v noci z domova.

„To bylo v noci na sobotu. Volali jsme policii. Ti zjistili, že utekli k mé dceři a pak si pro ně přijeli další příbuzní, abychom je nenašli. V neděli odpoledne jsem mluvil s dívkou po telefonu. Řekla mi, že proti mě nic nemá, ale že se nechce vrátit domů kvůli mámě,“ prohlásil souzený muž.