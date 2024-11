Za prodávání školačky na sex a společné užívání drog si muž odsedí 8,5 roku

Třiatřicetiletý recidivista neustále opakoval, že mu dívka tvrdila, že je jí 17 let, v sexu už byla zkušená a sama se nabízela zákazníkům za peníze. „Já byl laik. Ona zasvěcovala mě,“ hájil se muž, kterého letos v srpnu poslal Krajský soud v Plzni na 6,5 roku do vězení.

Obžalovaný se hned odvolal. „Cítím se vinen jen za to, že jsem s ní užil drogy a několikrát jí napadl. Byl jsem darebák. Tím jsem byl a možná i budu. Ale věcem, ze kterých jsem obžalovaný, jsem se vždy vyhýbal. Jsem výjimka, černá ovce rodiny, chci s tím skončit,“ sypal si u soudu popel na hlavu Marek F.

Nespokojená s rozsudkem byla i státní zástupkyně, která požadovala devítiletý trest. Odvolání obou stran dnes projednal Vrchní soudu v Praze. Souzený z jeho rozhodnutí radost nemá. Soud mu pobyt ve vězení prodloužil na 8,5 roku. Navíc to ještě nemusí být konečná výše trestu.

Mluvčí Vrchního soudu v Praze Vít Tomáš Vatra uvedl, že tamní soudci zrušili rozsudek Krajského soudu v Plzni a sami udělili trest o dva roky vyšší, než byl ten původní.

Podle Vatry soudci trest vyměřili za obchodování s lidmi, pokus o ublížení na zdraví, za drogy a omezování osobní svobody. „Jedná se o trest souhrnný, kromě těchto trestných činů i za přečin krádeže z dřívějšího trestního příkazu,“ uvedl Vatra. Tato část rozsudku je pravomocná.

Mluvčí dodal, že v části skutků soud vrátil případ do Plzně, aby zdejší soudci o nich dál jednali a rozhodli. Čeho přesně se to týká, odmítl specifikovat. Podle zjištění iDNES.cz se budou muset soudci v Plzni nejspíše znovu zabývat případy, kdy měl mít obžalovaný sex s dívkou ještě před jejími patnáctými narozeninami.

Když policisté na konci loňských prázdnin zatkli Marka F., dívka jim všechno popsala. Muž kromě společného braní drog přiznal, že dívku mlátil. Prý kvůli tomu, aby ji odradil od prostituce.

„Zpočátku jsem se ji snažil zastavit domlouváním, ale byly z toho hádky. Práci jsem neměl, ale říkal jsem, že peníze seženu. Ráno jsem vstal a šel krást. Ona mi říkala, proč bych to dělal, že peníze vydělá. Že je otrlá. Že obslouží klienty a budou peníze. Nechtěl jsem to. Jenže jsem na chvilku odešel a ona si mezitím domluvila zákazníky. Pak přinesla peníze a tvrdila mi, že čtyři nebo pět tisíc našla cestou do obchodu. Nelíbilo se mi to, já ji měl opravdu rád. Ona ale sex potřebovala. Jí nešlo o peníze. Ona potřebovala sex se třemi chlapy denně,“ tvrdil soudu obžalovaný.

Státní zástupkyně popisovala, že muž dívku nabízel prostřednictvím erotických stránek, domlouval jí kšefty, musela mu odevzdávat peníze. Kupoval drogy, pervitin jí někdy píchal i do žíly.

„Jako nezletilá provozovala prostituci. To změnilo její náhled na chápání těla, prožívání sexuality jako intimní záležitosti mezi blízkými. Co prožila ještě prohloubilo disharmonický rozvoj její osobnosti, zřejmě to bude mít celoživotní následky. Je nepravděpodobné, že by se vrátila k běžnému životnímu stylu jejích vrstevníků. Při fyzických napadáních zažívala psychickou i fyzickou bolest, bála se i o život,“ uvedla státní zástupkyně Věra Brázdová.

I přesto se dívka při útěcích z výchovných ústavů za obžalovaným opakovaně a se železnou pravidelností vracela, dodala státní zástupkyně. Muže milovala a dělala vše, co jí přikázal. Měla zároveň strach, že kdyby mu cokoliv odmítla, opustil by ji a život bez něj si nedokázala představit.

„Obecně není možné říct, že by obžaloba byla černobílá. Že by poškozená do seznámení s obžalovaným byla premiantkou ve škole, a pak se v uvozovkách zkazila. Tak to nebyla. Ona už měla zkušenosti s omamnými látkami i se sexem. Na svůj věk byla protřelá a obžalovaný se vezl na vlně její zkaženosti. On jako dospělý měl mít rozum a na takovém jednání neparticipovat, nepomáhat jí,“ shrnul v srpnu v rozsudku plzeňský soudce Tomáš Mahr. Obžalovanému hrozilo až 12 let vězení.