Sdílená auta dopravních podniků v Plzni zřejmě skončí, Karkulka je na nule

Plzeňský radní pro dopravu Aleš Tolar uvedl, že Karkulka Plzeňské městské dopravní podniky (PMDP) v této chvíli spíš zatěžuje.

„V době svého vzniku měla zřejmě sloužit k pozitivnímu obrazu města. Řediteli dopravního podniku jsem dal proto k zamyšlení námět, jestli službu nezatraktivnit třeba elektroauty nebo jiným typem vozů užitečnějším pro lidi, jako jsou třeba dodávky či sedmi, osmimístná vozidla, druhou variantou je zrušení služby,“ sdělil Tolar.

„Buď službu zatraktivníme, nebo zrušíme, a ať ji provozuje někdo komerčně, když se mu to bude vyplácet,“ dodal Tolar.

Dopravní podnik má podle něj spoustu důležitějších agend. „Ať se soustředí hlavně na veřejnou dopravu, seniortaxi, veřejné osvětlení a další,“ sdělil Tolar s tím, že v oblasti carsharingu v Plzni funguje komerční služba, takže lidé k ní mohou bez problémů přejít.

Mluvčí PMDP René Vávro uvedl, že o budoucnosti služby bude rozhodovat dubnové představenstvo dopravního podniku.

Karkulku provozuje veřejný subjekt

Karkulka byla založená v roce 2018 a dodnes je jedinou carsharingovou službou v České republice, kterou provozuje veřejný subjekt, ostatní služby jsou totiž soukromé či družstevní. Příkladem je Autonapůl fungující v Plzni déle než Karkulka.

Ředitel Autanapůl Michal Šimoník uvedl, že informace o konci Karkulky se k němu dostala zhruba před dvěma týdny, kdy se dověděl, že by měla končit na konci letošního roku.

„Jsme v kontaktu s lidmi, kteří zajišťují provoz Karkulky, tento týden se budeme kontaktovat,“ sdělil Šimoník s tím, že po případném ukončení provozu Karkulky je Autonapůl ochotné zvýšit počet aut v Plzni a převzít za zvýhodněných podmínek její klienty.

Zkušenosti už má z Brna, kde loni před koncem roku také skončila carsharingová firma. „Pro jejich zákazníky to bylo nečekané a rychlé, proto jsme vytvořili nabídku, v rámci které měli tito lidé možnost se u nás registrovat za zvýhodněných podmínek, zároveň jsme posílili flotilu našich aut. Tehdy k nám přešly stovky zákazníků, kteří se v listopadu dověděli, že služba končí a ke konci roku přestala fungovat. I přesto, že během Vánoc je velká poptávka po carsharingu, se nám podařilo nápor zvládnout,“ popsal Šimoník.

Hospodaření Karkulky je na nule

V Plzni zatím není jasné, jak by případný konec Karkulky měl probíhat. Otázkou je třeba to, jestli se bude prodávat vcelku, nebo jestli se jinému carsharingu nabídnou volná auta. K ekonomické situaci Karkulky Tolar sdělil, že její hospodaření je zhruba na nule, tedy ani zisk, ani ztráta.

K tomu, jestli je zajímavé vkládat do carsharingové flotily elektroauta, Šimoník sdělil, že kvůli bezemisnímu provozu je to v zájmu firmy, ale většímu rozšíření brání dostupnost nabíjecích stanic.

„U spalovacího auta má klient carsharingu tankovací kartu přímo ve vozidle a tankování mu zabere pět minut, ale kdyby si měl klient vyzvednout z velké části vybité elektrické auto někde na ulici a první věc, kterou by musel řešit, by bylo hledání nabíječky a pak by několik desítek minut trávil nabíjením vozidla, to by úplně smysl nedávalo,“ popsal Šimoník.

Firma proto testuje různé modely provozu. Jedním z nich je, že by si klient vyzvedával auto plně nabité z nějakého místa, na kterém je zajištěno nabíjení, na stejné místo by se auto i vracelo třeba i s vybitou baterkou a nabíjelo by se v prostojích mezi rezervacemi.

Zatím má Autonapůl několik elektroaut v Brně, kde jezdí i jedna tesla, a v Olomouci. Vše funguje ve speciálním režimu, další část aut tvoří ta s hybridním pohonem, která se nemusí dobíjet externě, ale samočinně během jízdy rekuperací.

Šimoník pochválil město Plzeň, že sdílená auta mají ve městě parkování zdarma. Původně tuto výhodu měla jen Karkulka, ale následně všechny carsharingy, které by ve městě fungovaly. Zatím je to jen Autonapůl, které má sdílené vozy ve velkých městech po celé republice a jedná o rozšíření do menších měst. Další možné lokace ale Šimoník zatím nesdělil.

Autonapůl nyní v Plzni nabízí vozidla Škoda Octavia Combi, Škoda Fabia Combi a Renault Arkana s automatickou převodovkou. Kdyby firma do města přikupovala auta, byly by to hybridy. „Jedno sdílené auto nahrazuje až patnáct soukromých aut,“ říká Šimoník.