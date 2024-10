Za mlada k babičce, pak i do hospody. Ve vesničce na Rokycansku vzpomínají na Gotta

9:48

Jakých bylo pět let bez Karla Gotta? Ve vesničce Újezd u Svatého Kříže na Rokycansku, kam Karel Gott tak rád jezdil, už čtyři roky funguje vzpomínková místnost s jeho obrázky, obleky, visí tam i jeho obraz, který místním osobně věnoval. V Gottově rodné Plzni se objevilo hned několik nápadů, co by ho mohlo připomínat. Zůstalo ale jen u nápadů.