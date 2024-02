Opilý kamioňák tlačil ke svodidlům i policisty, dechovou zkoušku prováděl hodinu

V pondělí kolem 19. hodiny volalo hned několik lidí na tísňovou linku policie, že po dálnici D5 kolem Plzně jede kamion, který kličkuje z pruhu do pruhu. Přestože už byla tma, nesvítil.

První hlášení přišlo v době, kdy se kamion pohyboval kolem 73. kilometru, blízko sjezdu na Černice. Jel ve směru od Rozvadova na Prahu Situaci okamžitě vyjela prověřit policejní hlídka z dálničního oddělení ve Svojkovicích.

Když policisté kamion dojeli, nevěřili vlastním očím. „I když byla tma, měl u tahače zapnuté pouze denní svícení a návěs nebyl osvětlený vůbec. Po dálnici kličkoval, v několika případech vytlačil z jízdních pruhů i další motorová vozidla. Jejich řidiči, aby se vyhnuli srážce, zajížděli do odstavného pruhu. V době předjíždění policisty začal kamion rovněž bezdůvodně přejíždět do jiného jízdního pruhu. Policista musel policista najet ke středovým svodidlům, aby zabránil střetu,“ popsala policejní mluvčí Dagmar Brožová, co předcházelo zastavení kamionu.

Když souprava řízená cizincem konečně zastavila, policisté vyrazili řidiče zkontrolovat. Už při prvním kontaktu se šoférem ucítili členové hlídky z jeho dechu silný alkoholový odér.

„Policisté vyzvali řidiče k dechové zkoušce. Ten ale nebyl na několik desítek pokusů schopný řádně dechovou zkoušku provést. Přitom policisty slovně napadal a urážel. V kabině řidiče nalezli prázdnou láhev vodky. Asi po hodině se dechová zkouška podařila, výsledek byl 2,52 promile alkoholu v dechu. Lékařské vyšetření spojené s odběrem krve řidič odmítl,“ popsala Brožová.

Cizince, který kamion řídil, policisté převezli na služebnu. I zde se muž podle záznamů choval agresivně, zkoušel odejít, pořád chtěl snahu vracet ke kamionu.

K bílé soupravě ani za volant se ale podle všeho hodně dlouho nepodívá. Policisté ho za šílenou jízdu obvinili z obecného ohrožení a doporučili státnímu zástupci, aby navrhl soudci vzetí cizince do vyšetřovací vazby.

Podle policistů opilý kamioňák úmyslně ohrozil životy i zdraví mnoha dalších lidí, kteří v té době jeli také po dálnici. „Je jen dílem náhody, že nezapříčinil žádnou dopravní nehodu,“ podotkli policisté v oficiálním vyjádření.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

V rámci vyšetřování také hledají řidiče, kteří kličkující kamion viděli na vlastní oči, nebo je dokonce svým stylem jízdy ohrožoval, aby se přihlásili policistům na tísňové telefonní číslo 158.

Od 1. ledna letošního roku zpřísnil bodový systém za dopravní přestupky a výrazně se zvýšily i pokuty. Za odmítnutí testu na alkohol nebo drogy se tresty zvedly z původních 50 tisíc korun a až dvou let zákazu řízení na 75 tisíc korun pokuty a až tříletý zákaz sednout za volant nebo řidítka. Tyto tresty ukládají úředníci ve správním řízení.