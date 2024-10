Začala oprava plzeňského nádraží Jižní Předměstí, práce se uskuteční za provozu

Rekonstrukce je potřebná, protože do budovy zatéká. „Konstrukce zatím nejsou v úplně havarijním stavu, ale je nejvyšší čas zahájit opravy,“ sdělil Karel Zoch, vedoucí Odboru památkové péče Magistrátu města Plzně, který má ze zahájených oprav obrovskou radost.

„Poté, co se v roce 2015 opravila protější budova, která je starší, je dobře, že se konečně dostalo i na tuto budovu, protože po opravě bude komplex obou budov působit jednotně a opraveně a to je velký přínos,“ uvedl Zoch.

Nástupiště a kolejiště už prošly modernizací, která byla součástí celkové přestavby plzeňského železničního uzlu. Nyní přichází na řadu novorenesanční budova, je památkově chráněná od roku 1995.

„Více než sto let stará budova je živou připomínkou průmyslového rozvoje Plzně. Za jejím vznikem totiž stál neustále narůstající počet cestujících, zejména těch, kteří dojížděli za prací do nedalekých Škodových závodů,“ uvedl dnes přímo v budově ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Práce se uskuteční za provozu s důrazem na to, aby co nejméně ovlivnily cestující. Stavbaři opraví střechu a fasádu, dále vymění okna a dveře, v úrovni nástupišť pak vybudují nová veřejná WC. Nádraží také dostane moderní informační a orientační systém.

Rekonstrukci, která by měla přijít na téměř 85 milionů korun, provede pardubická firma Chládek a Tintěra.

„Když jsem objekt viděl zvenčí, říkal jsem si, co tu budeme dělat, ale když jsem si ho následně prošel, zjistil jsem, že tu bude hodně práce. V koordinaci s restaurátory, se znalci historie a tak dále, budeme pyšní na to, co tu do konce roku 2026 zhotovitel vytvoří. Rekonstrukce nebude spojena s žádnými výlukami, byť tu každý den zastavuje na 130 vlaků. Věřím, že i zvýšení služeb na této adrese pozvedne dále zájem o železnici,“ sdělil za investora generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Zájem o železnici stále roste

Bývalý náměstek plzeňského primátora pro dopravu Petr Náhlík doplnil, že zastávka Jižní Předměstí je bohatě využívaná pro dopravu do Plzně, kdy vlaky od Nepomuku nekončí na hlavním nádraží v Plzni, ale jsou prodlouženy právě sem.

„Takže všichni, kteří vchází do Škodovky pátou bránou, která je nedaleko od tohoto nádraží, toto nádraží používají i pro vnitroměstskou dopravu. Například pro lidi ze zadních Skvrňan je vlak rychlejší při cestě do centra, ale také tady třeba nastupují děti, které chodí do školy do Křimic,“ uvedl odborník na dopravu.

Zvyšující se zájem o železnici, ale obecně o veřejnou dopravu doložil čísly náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek. „V poslední době nám roste počet cestujících jak v autobusech, tak hlavně ve vlacích, zvlášť tam, kde to znamená výrazné zrychlení, to se týká třeba trati Plzeň - Karlovy Vary. Nárůst zaznamenáváme v příměstských vlacích třeba od Blovic nebo od Nepomuku. Oproti době před covidem nám počet cestujících vzrostl o dvacet, někde o třicet procent, tržby nám díky tomu vyrostly o 240 milionů korun,“ konstatoval Čížek s tím, že náklady na dopravu jsou ale výrazně vyšší, protože kraj dává na veřejnou dopravu kolem dvou miliard korun ročně.

Moderní, vytápěná místnost s pokladnami a více komerčních prostor. To jsou hlavní změny, které cestující letos v lednu pocítili po dokončení rekonstrukce hlavního železničního nádraží v Plzni.

4. ledna 2024