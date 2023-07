Plzeň zdraží jízdné v MHD, více bude stát i parkování na plochách P+R

„Výrazně rostou náklady. I tak je navýšení tarifu mírnější než inflace, která přesahuje 15 procent,“ prohlásil náměstek plzeňského primátora pro dopravu Aleš Tolar. Počet kilometrů, které městská doprava ujede v roce 2024, bude srovnatelný s letošním rokem. Klasická štípací jízdenka pro dospělého zdraží z 22 na 26 korun, půlhodinová koupená v cardmanu přímo v autobusu, trolejbusu nebo tramvaji bude místo dosavadních 20 korun stát 24.

Za 24 korun mohou nyní jezdit cestující městskou dopravou v Plzni hodinu, od 1. ledna bude stát hodinová jízdenka 28 korun. Celodenní je nyní za 72 korun, od začátku roku 2024 bude stát 84 korun. Ve stejném poměru podraží i zlevněné jízdné – základní půlhodinová v cardmanu bude stát místo 11 korun nově 13.

U dlouhodobého předplatného není nárůst ceny tak vysoký. Celoroční (365 dnů) pro dospělého zdraží z 4 252 korun na 4 574 korun. Půlroční bude stát místo 2 460 korun nově 2 646 korun, cena měsíčního předplatného se zvýší z 508 na 546 korun.

„Jsem rád, že vedení města přijalo návrh nepromítat zcela inflaci do jízdného a ochránit občany využívající městskou hromadnou dopravu před plnými dopady zdražování. Zejména u celoročního předplatného, které je pro jednotlivce, a hlavně rodiny zpravidla na konci roku citelným výdajem, je důležité udržet přijatelnou cenu. Aktuální data ze sčítačů ve vozech hovoří o tom, že městská doprava je v Plzni využívána na úrovni ještě vyšší než před covidem, což je pro udržitelnou mobilitu ve městě výborná zpráva. Zejména posilováním výhodnosti předplatného chceme tomuto trendu napomáhat,“ prohlásil Tolar.

Zdraží i celodenní parkování na parkovištích typu P+R

S tím, jak vzrostou ceny jízdného, zdraží i cena celodenního parkovného na parkovištích typu P+R v Plzni. Ve městě jsou zatím dvě – u přestupního Terminálu Bory za plzeňskou věznicí a druhé je na náměstí Emila Škody mezi autobusovým nádražím a bývalým ředitelstvím škodovky. Parkoviště pro 318 aut na Borech je otevřené od ledna loňského roku, druhé pro 163 aut je zpoplatněné od letošního jara.

Pokud je auto na obou nepříliš využívaných parkovištích jen přes den, i s jízdenkou na městskou dopravu řidič aktuálně zaplatí 45 korun. Kdo má předplatné, zaplatí za parkování jen pět korun. Od 1. ledna 2024 řidič zaplatí i s jízdenkou na městskou dopravu 50 korun, pokud má předplatné na městskou dopravu, na ceně parkovného pět korun se nic nezmění.

Usnesení z roku 2015 ukládá radě města, aby valorizovalo ceny jízdného o roční míru inflace a případně i o jiné faktory, které mají vliv na cenu jízdenky. Do konečné ceny nemusí promítat celou míru inflace.

Město nic nemění na tom, že zdarma budou jezdit stejně jako letos i v roce 2024 v městské dopravě děti do 15 let s Plzeňskou kartou, dárci krve i senioři nad 65 let.

Stejně jako v krajem objednávané meziměstské dopravě nebudou mladí od 15 do 26 let věku potřebovat od prvního dne příštího roku v městské dopravě Plzeňskou kartu, aby mohli při kupování jednotlivých jízdenek využívat levnější jízdné. „Od 15 do 18 let jim postačí doklad totožnosti, od 18 do 26 let ISIC karta nebo případně žákovský průkaz. Pro ostatní skupiny cestujících s nárokem na slevu se nic nemění,“ uvedla mluvčí magistrátu Eva Barborková.

Od července stoprocentní nízkopodlažnost u všech spojů

V jízdních řádech Plzeňských městských dopravních podniků nemusejí cestující od začátku letních prázdnin hledat, jestli jim přijede spoj s možností bezbariérového nástupu a výstupu. Po dodání dalších kloubových tramvají typu Škoda 40T mohli dopraváci rozpojit poslední soupravu klasických vysokých tramvajích, která ještě pravidelně zasahovala do provozu. Teď už i každá tramvajová souprava, která vyjede na jednu ze tří plzeňských linek, má minimálně přední vůz s podlahou v úrovni nástupního ostrůvku.

„V letošním roce postupně přebíráme 10 nových plně nízkopodlažních tramvají Škoda 40T, díky kterým můžeme od 1. července 2023 zaručit stoprocentní nízkopodlažnost u všech našich spojů. To se nám povedlo jako prvnímu českému dopravci s tramvajovým provozem. Trolejbusy jsou plně nízkopodlažní od dubna 2018, autobusy od září 2019,“ vypočítal generální ředitel Plzeňských městských dopravních podniků Jiří Ptáček.

Dotace z IROP pokryla v letošním roce 70 procent nákladů na pořízení osmi kloubových plně nízkopodlažních tramvají celkem za bezmála 300 milionů korun. Ze stejného programu by mělo být hrazeno dalších 5 velkokapacitních tramvají, s jejichž dodávkou se počítá do roku 2025. Podle provozního ředitele Miroslava Macháně plánují dopraváci s využitím dotací IROP pořídit během čtyř let dalších 14 dvanáctimetrových a čtyři kloubové trolejbusy, kterými nahradí zastaralé vozy z let 2006 až 2009.

