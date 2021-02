Stavba obří plechovkárny na Borských polích asi těžko začne už na jaře

Investorům chybí územní rozhodnutí i stavební povolení a město chce říct k projektu své.

Podle informací z plzeňského magistrátu ovšem v dotčeném území zatím nejsou ani vypořádané majetkové vztahy k pozemkům, které budou zapotřebí k vybudování příjezdové komunikace.

Mediální zástupce společnosti Ball Tomáš Sazima tento týden původní informace poopravil. „Očekáváme, že územní rozhodnutí bude vydáno koncem jara a následně bude možné zahájit některé přípravné aktivity. Další stavební práce budou zahájeny až poté, kdy bude vydané platné stavební povolení,“ sdělil. Plánovaná továrna má zaměstnat na 200 lidí.

Developerská společnost Pannatoni, které dosud volné pozemky v průmyslové zóně patří, dříve prezentovala, že do území by mohlo po zastavění jezdit 600 kamionů a 2 000 osobních aut denně. To se zástupcům města příliš nezamlouvalo.

V území poblíž kruhové křižovatky v Domažlické ulici jsou totiž komunikace dlouhodobě přetížené a provoz zde často vázne. Do křižovatky navíc budou převedena další auta ze západního okruhu.

Lidé z vedení Plzně loni tvrdili, že záměr na výstavbu nových provozů spojených s nárůstem dopravy je krajně problematický. Mluvili o tom, že do zprovoznění západního okruhu v roce 2023 a následného vyhodnocení dopravní situace nechtějí o budování nových provozů jednat.

Jak tedy vnímají zprávy o zahájení výstavby továrny na plechovky na jaře 2021 a zahájení provozu na podzim 2022? „Společnost Pannatoni svůj projekt rozdělila do několika etap. Nyní se jedná o první etapu, kdy je dopravní zátěž nižší,“ prohlásil náměstek primátora Pavel Šindelář.

Zástupci investora uvedli, že provoz na výrobu plechovek zabere zhruba třetinu rozlohy téměř třicetihektarového areálu. A zdůrazňovali také, že s tím nebude souviset velký nárůst dopravy.



„Jedná se o moderní automatizovanou výrobu, která není na dopravní obsluhu náročná. Pro vaši představu, v dopravní špičce bude zatížení maximálně do deseti nákladních automobilů za hodinu,“ uvedl Tomáš Sazima.

Mění se nyní proto nějak pohled představitelů města na plán pro využití území? Vnímá jinak souvislost projektu s očekávanou dopravní zátěží? Šindelář se domnívá, že v této fázi se investorovi problém s dopravou do jisté míry podařilo vyřešit. „Zátěž pro jednu etapu je výrazně nižší než pro celkové využití oblasti,“ řekl.

Investor tvrdí, že nedojde k velkému nárůstu dopravy

Pozemky potřebné pro přístupovou komunikaci patří městu. Náměstek se ale domnívá, že město díky tomu může jen omezeně uplatnit svůj vliv a požadavky na investiční záměr.



„Není to jednoduché. Existuje povinnost napojit projekt na veřejnou komunikaci a je otázka, jaké podmínky si při tom obec může klást,“ konstatoval.



Zástupci města budou zřejmě v dohledné době stát před rozhodnutím, zda uzavřou nájemní smlouvy na pozemky pro příjezdovou komunikaci. „A to může mít pro investici značný význam,“ sdělil.

Náměstek Šindelář zároveň ujišťuje, že město může například požadovat, aby bylo na pozemku zajištěné vsakování dešťové vody nebo vybudování zelených střech. „Myslím, že to jsou podmínky, které má obec právo požadovat,“ uvedl.

Náměstek primátora pro dopravu a životní prostředí Michal Vozobule z TOP 09 se zatím nechtěl k ohlášenému projektu zevrubně vyjadřovat. „Uvidíme, jak bude vypadat stavební řízení. Je samozřejmě třeba brát v úvahu, že se jedná o oblast průmyslové zóny. Bude to automatizovaná výroba a ve finále se tam mají vyrábět zhruba tři miliardy plechovek za rok. Ty se budou odvážet a je třeba, aby pak v oblasti doprava fungovala,“ konstatoval.

Zástupce společnosti Ball tvrdí, že firma bere ohledy na životní prostředí a i proto Panattoni Pilsen Digital Park považuje za ideální místo pro její záměr. „Je účelově přizpůsoben průmyslové činnosti a zároveň splňuje vysoké nároky na ekologické a etické standardy,“ konstatoval Sazima.