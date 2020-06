Industry Open potrvá celé prázdniny, trhákem budou jízdy do Škodovky

Speciální prohlídky, kde se zájemci seznámí s historií pivovarských budov a s rozvojem celého areálu, nabízí například Plzeňský Prazdroj.

„Vedle komentované projížďky autobusem výrobním areálem letos návštěvníkům mimořádně ukážeme i naši sladovnu. Jedná se o unikátní záležitost, návštěvníci se seznámí s procesem výroby sladu a budou moci nahlédnout i přímo na sladinové skříně, kde probíhá klíčení ječmene,“ říká Pavla Mášková z Plzeňského Prazdroje. Exkurze se tam konají tuto sobotu a dále od 4. do 6. července.

Festival stejně jako vloni nabídne i návštěvu dalších zajímavých průmyslových areálů v regionu. Na rozdíl od prvního ročníku, kdy byly všechny akce koncentrované na jeden víkend, se bude letos festival odehrávat v průběhu celého léta. Novinkou budou zážitkové jízdy vlakem do Škodovky či výlety historickým autobusem po stopách těžby uhlí nebo železa.

„V loňském roce se prvního ročníku festivalu Industry Open díky pestrému programu, jehož součástí byly oslavy 120 let veřejné dopravy v Plzni a Den otevřených dveří Škoda Transportation, zúčastnilo kolem 30 tisíc návštěvníků. Vzhledem k situaci jsme se letos rozhodli nepořádat velké hromadné akce, ale naopak více menších a rozprostřít je do celého léta. Návštěvníci festivalu si tak mohou dopřát více zážitků a poznat průmyslovou historii našeho regionu ještě lépe,“ vysvětluje první náměstek primátora Roman Zarzycký.

Každý víkend od poloviny června až do konce prázdnin mohou návštěvníci festivalu vybírat z celé řady komentovaných prohlídek a dalších zážitků.

„Novinkou a troufám si tvrdit, že i hlavním tahákem letošního ročníku festivalu budou komentované projížďky vlakem do veřejnosti nepřístupného areálu Škodovky. Po loňských úspěšných vyjížďkách historickým autobusem po stopách kaolinu na severní Plzeňsko jsou připraveny dvě novinkové trasy. Po stopách železa do malebné krajiny kolem Chrástu a Klabavy a po stopách těžby uhlí na západ od Plzně. Pro velký zájem zopakujeme také komentované projížďky vlakem do depa kolejových vozidel Českých drah,“ říká Alena Fialová z organizace Plzeň – TURISMUS, která má produkci festivalu na starost.

K programu se připojí například také staroplzenecký Bohemia Sekt nebo Plzeňské městské dopravní podniky. Před zahájením rekonstrukce se návštěvníci budou moci naposledy podívat do vozovny tramvají na Slovanech. Na tuto prohlídku se svezou historickým vozem PMDP, součástí akce bude i prohlídka depa na Karlově.

Výběr z programu Industry open Industriální dědictví Šumavy na Zlatém potoce: 11. a 12. července, v Amálině údolí pod Kašperskými Horami, workshop zaměřený na rýžování zlata, hlubinnou těžbu zlata nebo počátky šumavského sirkařství

Loosovy interiéry: 18. července, komentované prohlídky domu Huga Semlera v Plzni

Papírna: 18. července, komentované prohlídky plzeňského papírenského areálu, který se proměnil v kulturní centrum

Sklárna Annín: 25. července a 15. srpna, prohlídka znovuobnoveného šumavského sklářského provozu

Vlakem do Škodovky: 15. a 16. srpna a 29. a 30. srpna, komentované prohlídky slavného plzeňského průmyslového areálu.

Zájemci se během léta mohou vydat také do Loosových interiérů, Muzea rodiny Škodů či Muzea dvoutaktů v Lobzích.

Díky spolupráci s Plzeňským krajem se do festivalu zapojí několik míst v regionu. Nechybí mezi nimi například Sklárna v Anníně, která láká na komentované prohlídky.

Do Amálina údolí na Zlatém potoce se návštěvníci mohou vypravit na workshop rýžování zlata. Slavnostní znovuotevření vodního hamru v Dobřívě je pak plánované na 5. září.

Vstupenky na všechny akce festivalu Industry Open jsou v prodeji v Turistickém informačním centru vedle radnice a online na Plzeňské vstupence. Jedinou výjimku tvoří speciální prohlídky Plzeňského Prazdroje, které je nutné si zakoupit na webu www.prazdrojvisit.cz nebo v návštěvnickém centru pivovaru.