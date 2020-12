Hasiči sbalili humanitární pomoc pro Chorvatsko, povezou lehátka i světla

Hasiči začali s nakládáním humanitární pomoci ve Zbirohu v půl dvanácté. Zhruba po dvou hodinách byly všechny čtyři kamiony plné.



„Do Chorvatska vezeme 600 mobilních lehátek s matracemi, 1 200 spacích pytlů a stejný počet pokrývek, dále deset elektrických mobilních topidel, dva světelné systémy a jeden kilowattový osvětlovací balon,“ vyjmenoval mluvčí generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru (HZS) ČR Rudolf Kramář.

Po naložení se konvoj nákladních aut a jednoho velitelského vozidla zastaví v Brně, kde mají hasiči školní a výcvikové zařízení. Tady si deset příslušníků HZS odpočine a kolem půlnoci se přes Rakousko a Slovinsko vydají do Chorvatska.

Do Záhřebu by měli dorazit ve čtvrtek v osm hodin ráno. „V každém nákladním vozidle jedou dva řidiči, kteří se budou střídat v řízení a pojedou tak bez přestávek,“ vysvětlil Kramář s tím, že jakmile náklad vyloží, pojedou hned zpět do Česka. „Určitě budou spěchat domů, aby Silvestra oslavili se svými rodinami,“ upřesnil.

Česko posílá do zemětřesením zasažené balkánské země materiální pomoc za zhruba pět milionů korun. „Část materiálu byla uskladněna přímo ve Zbirohu, část jsme dovezli z menších skladů po celé republice,“ doplnil Kramář.

Česko poslalo humanitární pomoc do zahraničí tento rok již poněkolikáté. „Bylo to například do Řecka, Arménie, Francie, San Marina, dále na Ukrajinu, Běloruska, Kosova, Černé Hory...,“ vyjmenoval mluvčí.

Zemětřesení udeřilo v Chorvatsku v úterý kolem 12:20 v regionu vzdáleném 46 kilometrů od Záhřebu. Podle chorvatské televize HRT chorvatští seizmologové intenzitu určili na 6,2 stupně. Chvíli předtím registrovali otřes o síle 4,1. Zemětřesení bylo znát i v Česku. První otřesy přitom Chorvatsko zaznamenalo už v pondělí.