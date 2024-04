Žebřík rozdá hudební ceny, na galavečeru vystoupí fenomenální Jiří Suchý

Nejpozoruhodnější událostí letošního Žebříku bude ale unikátní hodinové vystoupení fenomenálního umělce, Jiřího Suchého, za doprovodu orchestru Divadla Semafor pod vedením Jiřího J. N. Svobody.

„Je pro nás obrovskou ctí, že pan Suchý přijal naše pozvání, ačkoliv už mimo své domovské Divadlo Semafor prakticky nevystupuje. Jsme okouzleni jeho neutuchající vitalitou a těšíme se na největší šlágry jeho přebohaté kariéry,“ vysvětlil ředitel Hudebních cen Jarda Hudec.

Pro principála jednoho z nejznámějších českých divadel je také připravena speciální cena z dílny sochaře Václava Česáka, který ceny pro vítěze Žebříku dlouhodobě připravuje. „Tentokrát jsem pro pana Jiřího Suchého sochu přizpůsobil, postavě, která sochu tvoří, jsem doplnil stylový klobouček,“ přiblížil stylizaci speciální ceny sochař Václav Česák.

Program hlavního hosta budou tvořit osvědčené písničky, které Jiří Suchý při podobných příležitostech se svým pětičlenným bandem hraje. „Pro mne je to zcela mimořádná příležitost, protože výjezdy omezuji v poslední době na minimum. Ale v Plzni jsem se narodil a mám k ní tedy dlouhodobý vztah. S naším bandem zahrajeme osvědčený program složený z písniček, na které lidé dobře reagují a mají je rádi,“ prozradil Jiří Suchý.

Chinaski po dvouměsíční pauze

Vzhledem k tomu, že na pátečním Žebříku bude vystupovat také skupina Chinaski, jejíž zpěvák Michal Malátný v Divadle Semafor hraje, je pravděpodobné, že se oba zpěváci objeví na pódiu společně. „Uvidíme, jak to bude, většinou se takto hodně improvizuje, takže je vše otevřené,“ doplnil semaforský koncept Michal Malátný.

Pro skupinu Chinaski to bude večer nejen koncertní, ale i v očekávání, zda promění některou ze dvou nominací – skupina či videoklip.

„Do Plzně se vracíme vždy s chutí. Hudební ceny Žebřík jsou, dá se říct, naše oblíbená štace bez ohledu na to, zda dostaneme nějakou cenu, nebo ne. Zároveň to bude pro nás první koncert po dvouměsíční pauze, kterým otevřeme náš výroční rok, třiceti let od vzniku naší kapely. Ten vyvrcholí dvěma prosincovými koncerty v pražské O 2 areně, kam bych rád všechny fanoušky pozval,“ doplnil zpěvák Michal Malátný.

Mezi dalšími účinkujícími bude také další úspěšný zpěvák a skladatel Michal Hrůza se svou kapelou Hrůzy a nakonec i pražští rockeři Jamaron. Celým večerem bude provázet moderátorská dvojice Marek Taclík a Žofie Dařbujánová.

Záznam z celého večera odvysílá Česká televize Art 26. dubna. Vstupenky na více než pětihodinovou show jsou stále ještě v prodeji a celý slavnostní večer bude také přenášen online na platformě ticketlive.

Ceny Žebřík získali MIG 21, Pražský výběr či Meky Žbirka (3. 4. 2022):