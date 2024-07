Hrady CZ míří na Švihov. Zahrají Chinaski, Daniel Landa i kapela Jelen

Program na Švihově PÁTEK: 15.30 vstup do areálu Kooperativa Zelená stage

16.00 - 16.45 The Agony, 18.15 - 19.15 Horkýže Slíže 20.15 - 21.15 Mig 21

22.45 - 00.00 Daniel Landa Baumit Open Stage

17.00 - 18.00 Visací zámek 19.30 - 20.00 vyhlášení nejhezčích karnevalových masek

21.30 - 22.30 Trautenberk SOBOTA: 10.00 vstup do areálu Baumit Open Stage

11.00 - 11.45 Brixtn

13.15 - 14.15 UDG

15.45 - 16.45 Byt číslo 4 18.15 - 19.15 Marcell, fiedlerski

20.45 - 22.15 Chinaski Kooperativa Zelená stage

12.00 - 13.00 Jelen

14.30 - 15.30 Fast Food Orchestra

17.00 - 18.00 Imodium

19.30 - 20.30 Vypsaná

22.30 - 00.00 Lucie