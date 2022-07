Švihov ožije muzikou, na festivalu Hrady CZ zahrají Chinaski i Mig 21

První den areál za vlakovým nádražím Švihov otevře ve tři hodiny odpoledne a zahraje Pokáč a kapela Realita. Své koncerty odehrají také Mirai, Mig 21, Tomáš Klus a Anna K. V sedm hodin večer vypukne vyhlášení nejlepších karnevalových masek.

V sobotu budou moci návštěvníci do areálu zamířit už v deset hodin dopoledne a festivalové prostory rozezní Trautenberk, Vypsaná Fixa, Xindl X či Visací zámek. Sobotní program dále nabídne koncerty kapel UDG nebo Botox.

„Letos jsme opět vsadili na tuzemskou poprockovou klasiku, kterou mají naši fanoušci rádi. Kapely Chinaski, Rybičky 48 nebo Divokej Bill, které v sobotu také zahrají, zní již několik let z éteru, obsazují špičky rozhlasových hitparád a tvoří i základní kostru hudebního programu letošních Hradů. Věříme, že se to bude lidem líbit a přijdou si užít to, co jim bylo dva roky upíráno – tedy osm víkendů muziky a pohody na nejkrásnějších památkách v České republice,“ říká spolupořadatel tradiční letní šňůry Viktor Souček.

Festival Hrady CZ i letos spolupracuje s Národním památkovým ústavem a svým návštěvníkům nabízí v sobotu vstup zdarma na prohlídkové okruhy hradu Švihov.

„Jsme velmi rádi, že po dvou smutných letech se letos Hrady CZ mohou opět rozvinout v plné šíři, a to i na hradě Švihov, kde to máme moc rádi. Věříme, že si návštěvníci festivalu opět užijí nejlepší muziku a pohodu se svými přáteli na jedné z nejhezčích památek Plzeňského kraje,“ říká další z organizátorů Michal Šesták.

I letos bude v areálu zavedeno pasivní třídění odpadů a zálohované vratné kelímky na pivo a návštěvníci tady najdou místa s barevnými a textově označenými nádobami na tříděný odpad. Akce nabídne rovněž sportovní hřiště pro děti.