Policie hledá účastníky diskotéky, kteří se rvali před kulturním domem. Znáte je?

Policisté vyšetřují rvačku několika lidí z diskotéky, která se konala v Horní Bříze na Plzeňsku. Potyčka se odehrála před kulturním domem. Někteří aktéři utrpěli zranění, která si vyžádala ošetření v nemocnici.
Rvačka se odehrála 21. září. Policisté o ní informovali až nyní s tím, že i když nemají k dispozici kvalitní fotografie, doufají, že se na nich aktéři konfliktu poznají nebo je pozná někdo z veřejnosti.

„Je možné, že osoby zachycené na fotografiích důležité pro vedení trestního řízení někdo pozná nebo se osoby samy poznají,“ řekla policejní mluvčí Dagmar Mifková.

Incident se odehrál kolem čtvrté hodiny ráno přímo před kulturním domem zvaným Klub Horní Bříza, kde se konala diskotéka. Akcí tohoto typu se v Horní Bříze účastní poměrně dost mladých lidí, a to nejen místních, ale i z okolí či z Plzně.

Policisté případ prověřují jako rvačku a výtržnictví. Někteří účastníci utrpěli zranění, která si vyžádala ošetření či zákroky v nemocnici.

Aby případ mohli řádně objasnit, potřebují ztotožnit aktéry incidentu. „Veškeré poznatky k těmto osobám přijmou policisté na telefonním čísle obvodního oddělení Třemošná 974 327 721, nebo na bezplatné tísňové lince policie 158,“ upřesnila Mifková.

