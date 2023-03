Soud zrušil trest pro traktoristu, který se střetl s policejním autem

V původním rozsudku bylo podle odvolacího senátu tolik pochybení, že krajský soud nemohl jinak, než věc vrátit zpátky do Tachova.

„Lze souhlasit s námitkami obhajoby, že rozsudek Okresního soudu v Tachově je nepřezkoumatelný. Soud se vypořádal paušálně a nelogicky jen s několika námitkami. V původním hlavním líčení bylo i mnoho důkazů i ze strany obhajoby, které ale nebyly soudem hodnoceny,“ odůvodnil dnes předseda odvolacího senátu.

Vzhledem k tomu, že původní tachovský samosoudce již není soudcem, může se stát, že soudkyně, která případ po něm převezme, bude muset znovu vyslýchat obžalovaného, všechny svědky a znalce.

Proti rozsudku okresního soudu z loňského 1. listopadu, kdy byl šestapadesátiletý traktorista Jaroslav Jurčík uznán vinným z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti a soud mu vyměřil zaplatit 20 tisíc korun, se odvolal samotný řidič traktoru i státní zástupce.

Odvolání podal i zmocněnec policisty, který tehdy řídil služební oktavii, protože mu soudce nepřiznal bolestné.

S odsouzením nesouhlasím, řekl řidič traktoru

„Jsem přesvědčen, že obžalovaný nemohl udělat nic. Obžaloba byla podána po dvou letech od nehody, jedná se o trápení všech zúčastněných, v podstatě jsme opět na začátku,“ řekl dnes po vrácení věci do Tachova traktoristův obhájce Pavel Kroupa.

„Nesouhlasím s odsouzením, kdybych je mohl vidět, reagoval bych,“ zopakoval dnes Jurčík u soudu.

Už v minulosti řekl, že práci policistů nezlehčuje. „Pokud musí někoho honit, tak ať ho honí. Ale ne tímto způsobem, že ohrožují spoustu lidí. Jet 150 kilometrů za hodinu přes vesnici, kde se může cokoliv v zatáčce stát, kde chodí lidé, je prostě špatně. Mně v podstatě zůstalo 0,9 vteřiny na to, abych policejní auto mohl vidět,“ řekl obžalovaný.

Naopak státnímu zástupci připadá peněžitý trest nepřiměřeně nízký a domáhá se přísnějšího potrestání.

Nehoda se stala 3. října 2019. Policejní vůz byl po srážce s traktorem odražen do příkopu, kde se převrátil na střechu. Traktor se převrátil na bok, přední část nápravy a motorová část se oddělila od zbytku.

Policistka na místě spolujezdce utrpěla pohmoždění důležitých orgánů. V péči lékařů, ale jen s lehkým zraněním, skončili traktorista i druhý policista, který řídil.

Podle rozsudku okresního soudu se Jurčík řádně nepřesvědčil, zda může z hlavní silnice odbočit na vedlejší. Začal odbočovat vlevo, když už jej předjížděl policejní vůz.

Při srážce se nejvíce zranila policistka

„Obžalovaný se podíval do zpětného zrcátka, když dával blinkr. Pak už zřejmě situaci nekontroloval. Odbočování začíná ve chvíli, kdy natočí kola. Kdyby se podíval do zpětného zrcátka v této chvíli, musel by policejní auto vidět,“ zdůvodnil na podzim svůj verdikt tachovský soudce.

Zároveň ale řekl, že spoluvinu na kolizi nese i policista, který pronásledoval dealera drog v BMW. „Měl zapnuté zvukové zařízení a maják, ale to ho nezbavuje povinnosti neohrožovat ostatní účastníky silničního provozu,“ sdělil tehdy soudce.

Za těžké ublížení na zdraví z nedbalosti hrozilo Jurčíkovi až čtyřleté vězení.

On však svoji vinu odmítá od počátku. Vypověděl, že někde uprostřed Holostřev ho ve vysoké rychlosti předjíždělo BMW, houkající policejní vůz jedoucí vysokou rychlostí však prý neslyšel a zaregistroval jej až ve chvíli, kdy do něj auto narazilo. Podle jeho odhadu jel v tu chvíli traktor maximálně rychlostí 15 km za hodinu.

„Jel jsem po hlavní silnici ve směru od Bor a když jsem se blížil k místu na konci vsi, kam jsem chtěl odbočit, zapnul jsem směrovku, najel ke středu a přesvědčil se v zrcátku, že za mnou nic nejede. Vidět jsem mohl tak na vzdálenost 30 až 50 metrů. Ve chvíli, kdy jsem přejel oba jízdní pruhy a byl jsem již natočen na silnici, na kterou jsem měl odbočovat, došlo ke střetu,“ vyprávěl Jurčík u soudu.

Místo, kde se stala nehoda, dobře zná. „Jezdím tam denně. Vím, že je tam velký provoz a plná čára, takže by mě nikdo neměl předjíždět. Ale stává se to. Proto to několikrát kontroluji. Kromě toho, že se podívám do zrcátka, tak těsně před tím, než začnu měnit směr jízdy, se podívám vedle vozidla natočením hlavy, protože zrcátko je vysoko,“ hájil se šofér, který cvičil řidiče u armády.

Policista u soudu tvrdil, že traktor začal předjíždět v době, kdy jel v pravém pruhu. „Nic nenasvědčovalo tomu, že by začal odbočovat,“ říkal u soudu policista, který ujíždějící vozidlo nepronásledoval poprvé. Jakou rychlostí jel, ale nedokázal říct.

„Při vjezdu do obce jsme výrazně zpomalili. Nejel jsem tak, abych způsobil nějakou škodu. Když máme zapnutá výstražná zařízení, opravňuje nás to k rychlejší jízdě, to ano, ale za předpokladu, že nebudeme dělat kaskadéry. Není to tak, že zapnu majáky a vypnu mozek,“ vysvětloval policista.