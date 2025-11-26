Aktuálně je ukrajinských uprchlíků, kteří žádají ve Fakultní nemocnici (FN) v Plzni o navázání na léčbu, 170.
„V rámci nových záchytů tvoří většinu Ukrajinci, Čechů v posledních letech přibylo opravdu malinko,“ uvedl Dalibor Sedláček, přednosta Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny FN v Plzni.
To, že se tolik Ukrajinců přihlásilo, se podle něj dá považovat za velký úspěch. „Naprostou většinu tvoří ti, kteří přicházejí s nějakou léčbou, a my v ní pokračujeme,“ popsal Sedláček.
Připomněl, že většina dlouhodobě léčených Ukrajinců je léčená velmi dobře, což lékaři infekční kliniky ověřují testy. Pro lékaře to prý není překvapivé, protože Česko, stejně jako Ukrajina, je členem evropské společnosti pro léčbu HIV.
„Jejím členem jsou státy střední a východní Evropy včetně Ukrajiny a postupy léčení HIV jsou tedy sladěné,“ dodal.
V Česku žije 5 100 lidí s HIV, k tomu je 582 cizinců. Odhad vycházející z mezinárodních statistik hovoří o tom, že lidí s HIV, kteří o své nemoci nevědí, je v populaci zhruba 600. Na ty cílila kampaň FN, která proběhla v uplynulých dnech.
Jedná se hlavně o občany, kteří prošli v minulosti nějakým rizikovým momentem a zatím nebyli testovaní. „Pokud jim jde o zdraví, měli by se nechat otestovat,“ vzkázal Sedláček. Argumentuje, že včasná léčba je základem toho, že HIV pozitivní budou žít jako zdraví lidé.
Testovat může i stomatolog
Na testování ale lidé nemusí chodit do speciálních zařízení, každý z lékařů totiž může otestovat jen člověka, který o to požádá. I třeba stomatolog může test provést.
„Občas se stane, že nám potenciálního HIV pozitivního pošle stomatolog ve chvíli, kdy najde v dutině ústní něco, co se mu nezdá,“ popsal Sedláček. Toto je ale případ, kdy HIV pozitivní přijde v pozdější fázi. Odborníci by přitom byli rádi, aby dorazili mnohem dříve.
Nejčastějším způsobem přenosu je podle Sedláčka stále rizikové sexuální chování. „Mnohočetní partneři, sexuální styky s neznámými partnery, užívání drog ve spojení s rizikovým sexuálním chováním je nejčastější příčinou nákazy,“ nastínil.
V minulosti se opakovaně hovořilo, že nejrizikovější skupinou jsou muži mající styk s muži. „To se dnes vůbec nedá říci, protože chodí pravidelně na kontroly, jsou opatrní, když to považují za potřebné, žádají o preexpoziční profylaxi,“ popsal Sedláček.
Je to metoda prevence nákazy virem HIV spočívající v pravidelném užívání antiretrovirových léků HIV negativními jedinci, kteří jsou vystaveni vysokému riziku nákazy. Riziko se tak může snížit na minimum. „Je velkým úspěchem našeho zdravotnického systému, že velká část těchto mužů chodí na pravidelné kontroly a užívá preexpoziční profylaxi,“ míní Sedláček.