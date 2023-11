Herny i kasina mají do dvou let zmizet z Plzně, tvrdí radnice

O regulaci hazardu se na radnici začalo jednat v roce 2012. V polovině roku 2013 už platila vyhláška, která omezovala počet míst, kde byl hazard povolený. Zástupci města tehdy slibovali, že počet povolených heren klesne zhruba ze tří stovek na zhruba 120, ale omezování pokračovalo pomaleji. V současné době je hazard povolený už „pouze“ na necelé čtyřicítce míst.

Například zástupci TOP 09 od začátku debaty o hazardních hernách požadovali úplný – plošný zákaz v celém městě. Argumentovali skutečností, že dopady heren a závislostí lidí na hazardu přinášejí ve svém důsledku společnosti větší ztráty, než je zisk, který z jejich provozu šel do rozpočtu města. Proti úplnému zákazu naopak stály obavy, že přinese vznik nelegálních heren.

Relativně smířlivě se komunální politici stavěli ke kasinům. Tvrdili, že tam je provoz pod větším dozorem a že se nejedná o podniky, kde by přicházeli o poslední peníze sociálně slabí lidé. Časem ale postupně heren ubývalo a dnes jich podle radnice je těch legálních 37.

Nejvíc provozoven je v centrálním obvodu

A teď přišel slib, že do dvou let už nebude ani jedna. „Jsem přesvědčen, že negativní jevy, které se s herními místy pojí, převažují nad ekonomickou stránkou věci a příjmem peněz z hazardu do městského rozpočtu,“ uvedl primátor Roman Zarzycký z ANO.

Městská vyhláška o regulaci provozování hazardních her v současné době uvádí 48 hracích míst. Na několika z nich ale byla hra ukončena, a to z důvodu neplnění kritérií stanovených zákonem. Nejvíce provozoven je na území centrálního obvodu, následují druhý městský obvod, první městský obvod a čtvrtý městský obvod.

Předseda kontrolního výboru zastupitelů David Šlouf z opoziční ODS upozorňuje, že se jedná o problematiku, kdy je třeba brát v úvahu širší aspekty. Domnívá se, že by stálo za to konzultovat věc například s odborníky na závislosti.

Nepovede úplný zákaz k vzniku černých heren?

„Hazard už se stal díky internetu dostupný pro každého, kdo má bankovní účet a kartu. Online sázení je podle mě škodlivější než herny. Lidé tam mnohem rychleji mohou prohrát výrazně víc peněz, než když stojí u nějaké bedny, do které hází peníze. Je tady také otázka, zda úplný zákaz nepovede k vzniku černých heren a nijak nekontrolovatelnému hazardu,“ uvedl.

Radní pro bezpečnost Jiří Winkelhöfer z uskupení PRO PLZEŇ dává likvidaci hazardu do souvislosti se snahou zlepšovat bezpečnost na území města. „Podle analýzy her na území města Plzně, která byla provedena letos v lednu, je v Plzni 37 heren a kasin,“ sdělil. Tvrdí, že pokud bude schválena vyhláška o zákazu hazardu v Plzni, existující hazardní provozovny zaniknou, jakmile jim skončí platnost vydaných povolení, nejpozději to má být do dvou let.

Zástupci města odhadují, že příjmy do městského rozpočtu z hazardu jsou přes 410 milionů korun. V příštích letech by výnos na základě státem daných pravidel klesl na zhruba 130 milionů korun. Trend online her versus technické hry, což jsou především automaty, podle představitelů radnice navíc směřuje ke stále vyššímu podílu využívání online her a výnosnost hazardních heren proto bude zřejmě dál klesat.

Muž přepadl zaměstnankyni kasina, vyhrožoval jí nožem (3. 8. 2022):