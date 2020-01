Strany vybírají lídry pro krajské volby, jasno už má ODS i Piráti

První jméno své krajské volební jedničky loni ohlásila ODS. Vsadila na poslankyni a bývalou rektorku Západočeské univerzity Ilonu Mauritzovou.

Favorit voleb, kterým je hnutí ANO, o lídrovi zatím jasno nemá. Krajský šéf ANO Roman Zarzycký řekl, že tématu se bude věnovat krajský sněm strany koncem února.

První místo na kandidátce Pirátů bude patřit šestatřicetiletému zastupiteli Domažlic Rudolfu Špotákovi. Rozhodl o tom výsledek stranických primárek, kde členové hlasovali přímo. Rudolf Špoták uvedl, že by se chtěl zaměřit na oblast práce a sociálních věcí. „Hlavně na smysluplné financování sociálních služeb,“ sdělil.

Zástupci KDU-ČSL oznámili, že do krajských voleb půjdou společně s nestraníky a s Agrární demokratickou stranou. Tu vede bývalý poslanec ANO Pavel Šrámek.

Krajská předsedkyně KDU-ČSL náměstkyně hejtmana Ivana Bartošová sdělila, že strany budou kandidovat jako Koalice pro Plzeňský kraj. Bartošová bude na prvním místě kandidátky.

Potom, co hejtman Josef Bernard ohlásil, že už nechce jít do voleb za sociální demokracii, strana zatím jeho nástupce v roli volebního lídra nevybrala. Sám Bernard zcela nevyloučil, že do voleb půjde za jiný subjekt, ale dosud tvrdil, že v tomto ohledu nic domluveno nemá.

ČSSD nyní v rámci přípravy na volby po čase vrací do hry někdejší hejtmanku a bývalou ministryni Miladu Emmerovou. „Nyní je nominovaná na pozici jedničky za plzeňskou ČSSD,“ prohlásil předseda sociální demokracie v Plzni Michal Chalupný.

Nominaci Emmerové bude projednávat okresní konference ČSSD. O podobě kandidátky pak rozhodne krajská konference v březnu. V první desítce se patrně objeví jména náměstka hejtmana Ivo Grünera nebo bývalého senátora Jana Látky.

Michal Chalupný nepředpokládá, že by ČSSD šla do krajských voleb společně s jiným subjektem.

O volebním lídrovi má jasno TOP 09. Stejně jako před čtyřmi roky jím bude lékař a krajský zastupitel Richard Pikner. Krajský předseda TOP 09 Petr Suchý předpokládá, že jeho strana se na předvolební spolupráci dohodne se Zelenými.

„A nezastírám, že bych se rád domluvil také se Starosty a nezávislými (STAN), ale v tom případě je ještě hodně neznámých,“ konstatoval Suchý.

Volební lídři pro podzimní krajské volby Ilona Mauritzová (ODS): poslankyně a bývalá rektorka Západočeské univerzity v Plzni. V minulosti založila Vyšší odbornou školu zdravotnickou

poslankyně a bývalá rektorka Západočeské univerzity v Plzni. V minulosti založila Vyšší odbornou školu zdravotnickou Rudolf Špoták (Piráti): domažlický zastupitel, většinu svého profesního života pracoval v prostředí lidských zdrojů na různých úrovních a pozicích

domažlický zastupitel, většinu svého profesního života pracoval v prostředí lidských zdrojů na různých úrovních a pozicích Ivana Bartošová (Koalice pro Plz. kraj): v současnosti náměstkyně hejtmana pro školství. Dříve pracovala v České školní inspekci

v současnosti náměstkyně hejtmana pro školství. Dříve pracovala v České školní inspekci Pavel Čížek (STAN): v současnosti náměstek hejtmana pro dopravu. Bývalý dlouholetý starosta Spáleného Poříčí

v současnosti náměstek hejtmana pro dopravu. Bývalý dlouholetý starosta Spáleného Poříčí Richard Pikner (TOP 09): krajský zastupitel, primář Oddělení klinických laboratoří a kostního metabolismu Klatovské nemocnice

Krajský tajemník STAN Václav Cinádr tvrdí, že zatím se počítá s tím, že volební jedničkou uskupení bude náměstek hejtmana a krajský šéf STAN Pavel Čížek. Jednání o předvolební spolupráci s dalšími subjekty jsou podle něho ještě otevřená.

„Schůzky pořád pokračují. Není nic rozhodnuto a žádná varianta není zamítnutá. Budeme mít vícestranná jednání s TOP 09, se Zelenými nebo s hnutím Pro zdraví sport. Vypadá to nadějně,“ konstatoval.

Poslední krajské volby v Plzeňském kraji v roce 2016 vyhrálo hnutí ANO. Obdrželo 21,52 procenta hlasů a v samosprávě kraje získalo 11 z 45 křesel. Skončilo ale v opozici. Na vytvoření koalice s nejtěsnější možnou většinou 23 hlasů se totiž dohodli ČSSD, ODS, Starostové a Patrioti a Koalice pro Plzeňský kraj.

V KSČM se nominace lidí pro krajské volby budou řešit v nejbližších týdnech při okresních konferencích. „Z těch vzejdou doporučení kandidátů do voleb zastupitelstva kraje. Samotná kandidátka bude zformovaná v únoru na krajské konferenci,“ sdělil krajský zastupitel KSČM Václav Štekl.

Ten po minulých volbách, do kterých šel na druhém místě kandidátky, získal post předsedy kontrolního výboru krajského zastupitelstva. Štekl připustil, že se jeho jméno objeví mezi předními kandidáty strany i letos.