Primátor Roman Zarzycký z ANO v úterý na sociálních sítích uvedl, že v Plzni vyhlášku nedodržuje osm provozoven. Zástupci městského obvodu Plzeň 3 podnikají další kroky k tomu, aby se chod posledních hazardních podniků na území městské části zastavil.
Místostarosta obvodu Ondřej Ženíšek z TOP 09 řekl, že úřad už dotčené provozovatele informoval, že mají provoz ukončit. K místům, kde vyhlášku města nerespektují, patří například kasino Big Win na rohu náměstí Republiky a ulice Bedřicha Smetany nebo kasino v obchodním centru Area Bory.
„Pět heren nebo kasin na území našeho městského obvodu do konce minulého roku neukončilo svoji činnost. Na základě toho jim úřad zaslal informaci o zahájení správního řízení o zrušení povolení umístění herního prostoru. Mohou se k tomu vyjádřit, ale podle mých informací to pro nás nemůže v podstatě nic znamenat,“ prohlásil Ondřej Ženíšek.
Tvrdí, že podnikům bude úřadem vydáno usnesení o ukončení povolení. „Mohou v té záležitosti podat rozpor, ale pak už budeme záležitost předávat magistrátu, rozhodnutí o ukončení by mělo být platné,“ vysvětlil místostarosta.
Podle primátora prostřednictvím městských obvodů aktuálně probíhá odebírání licencí hazardním podnikům. „Poté, co jim licence odebereme, už budou porušovat nejen vyhlášku, ale také zákon,“ uvedl Zarzycký na sítích.
Herny i kasina mají do dvou let zmizet z Plzně, tvrdí radnice
Plzeň regulaci hazardu ve městě řešila řadu let. V samosprávě jako první nulovou toleranci k hazardním hernám prosazovali představitelé TOP 09. Zdůrazňovali, že provoz heren souvisí s kriminalitou, gamblerstvím nebo distribucí drog.
V některých částech města koncentrace heren měnila ráz ulic. Známé tím byly například ulice Kollárova, Husova nebo Sladkovského. V roce 2010 bylo v Plzni evidováno na čtyři tisíce hracích přístrojů a videoloterijních terminálů.
Snahy o razantnější omezení hazardu ve městě narážely na nedostatečnou vůli komunálních politiků, kteří argumentovali tím, že z poplatků z hazardu teče do rozpočtu města spousta milionů korun. Proto regulace probíhala pomalu.
Kasino u Plzně nevyroste, vyvrací developerská firma podezření politiků
První vyhláška, která měla přinést omezení počtu hazardních podniků, byla schválena v roce 2012. Ale tato vyhláška ještě připouštěla, že například v centrálním obvodu Plzně bude hazard provozovaný na více než 80 místech, a v roce 2013 bylo ve městě evidováno 220 hazardních podniků. Další protihazardní vyhlášku magistrát připravil v roce 2017, kdy bylo ve městě evidováno zhruba 120 povolených heren, jejichž počet měl předpis snížit přibližně o čtvrtinu. Povolených výherních zařízení tehdy bylo v Plzni 1900 a město v té době z provozu hazardních podniků inkasovalo asi 150 milionů za rok.
Vyhláška začala platit 1. ledna 2018 a počet hazardních podniků měl ve městě klesnout pod stovku. I tak Plzeň patřila v Česku k městům s největší tolerancí hazardu. V roce 2020 byl v Plzni počet heren a kasin v přepočtu na počet obyvatel čtyřikrát větší než v Praze.
Po novele vyhlášky v roce 2022 klesl počet hazardních provozoven na 48 a na podzim 2023 bylo ve městě 38 heren a kasin. Svou roli přitom sehrálo i zpřísňování podmínek ze strany státu.
V roce 2023 město z provozu hazardu získalo přes 400 milionů korun, v roce 2024 pak přibližně 200 milionů korun a pro rok 2025 se mělo jednat o zhruba sto milionů.