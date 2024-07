Nejhorší požár za poslední roky, řekli hasiči. U Postřekova jich několik zkolabovalo

„Jsme všichni hotoví,“ svěřovali se hasiči, kteří zasahovali v Mlýnci u Postřekova na Domažlicku.

Kolem půl šesté odpoledne posedávali všude kolem místa požáru, a to přímo na komunikaci. Shořelo několik nemovitostí. Hlavní škodou byla část velkého domu, který majitelé zdědili po rodičích. Nikdo už zde nebydlel. Shořela jim i vedlejší rozsáhlá stodola. Majitelé si totiž postavili postavili dům vedle, ten byl naštěstí ušetřen.

Na požár doplatili i další příbuzní těch, kterým vznikla největší škoda, shořela jim totiž kolna. Místní, kteří se na škody přišli podívat, upozorňovali hlavně na to, že dům ve kterém začalo hořet, byl ušetřen a na požár doplatili sousedé.

Problémem podle hasičů bylo, že hořelo v hustě zastavěné části Mlýnce. Velitel zásahu David Dopirák, na kterém byla vidět v půl šesté velká únava, sdělil, že se jednalo minimálně na okrese Domažlice o jeden z největších zásahů za poslední léta. „Hořely tu pneumatiky, ze kterých se to pravděpodobně rozšířilo,“ uvedl s tím, že hořelo několik nemovitostí a příčina požáru je v šetření.

Na místě zasahovalo 18 jednotek z okresu Domažlice, celkem zasahovalo přes 60 hasičů. Z Plzně přijel krajský řídící důstojník a krajský vyšetřovatel požárů. Dopirák uvedl, že při požáru se zranilo šest lidí, mezi nimi byli i hasiči. Jednalo se o zranění spojená s velkým vedrem i s požárem. Na pohled byla požárem zasažena plocha o velikosti zhruba 200 na 20 metrů.

Místním také odpověděl na dotaz, jak je možné, že požár zasáhl sousední domy a nikoliv ten, odkud se rozšířil. Lidem vysvětlil, že sloupec zplodin hoření s sebou dokáže nést hořící částečky, které se přenášejí podle směru větru klidně o několik desítek – a v případě třeba lesních požáru stovek – metrů dál.

Požár byl lokalizován kolem půl šesté, poté proběhlo vyhledávání skrytých ložisek a rozebírání konstrukcí, které způsobují riziko pro zasahující hasiče nebo jsou rizikem pro nové vypuknutí požáru.

Na místě zůstane jen část hasičů, kteří budou mít dohled celou noc. Dopirák připomněl, že třetí stupně požárního poplachu byly na Domažlicku většinou v souvislosti s požáry pole během žní nebo při lesních požárech, ale třetí stupně v souvislosti s požáry obytných budov jsou ojedinělé. Požadavky na náhradní ubytování, které zajišťuje obec, nikdo nevznesl.

A co obnáší takový požár pro velitele zásahu? „Nejsložitější je to v prvopočátku, kdy tu byly vysoké plameny a velká panika. Nejsložitější je stanovit priority, zda se bude likvidovat požár nebo zda je v takovém stádiu, že bude prioritou ochrana dalších okolních nemovitostí, což byl tento případ,“ uvedl Dopirák.

V okolí požáru byly desítky místních lidí. Sousedka z domu, který byl od zasažené nemovitosti vzdálený asi deset metrů, uvedla, že nejdříve viděla obří kužel kouře, pak vyběhla ven z domu se strachem, co se děje. „Už tu byly desítky lidí, někdo z nich zavolal hasiče, bylo to hrozné. Pak přijelo mnoho hasičských aut. Byla to hrozná nejistota, zda se požár rozšíří i na náš dům,“ uvedla černovlasá seniorka.

Na zahradě domu byly tři děti. Uvedly, že vše pozorovaly a bály se. Sousedé upozorňovali hlavně na nespravedlnost, že dům, z kterého se požár rozšířil, zůstal ušetřený a okolí shořelo. „Je to divný pocit, cítím z toho smutek,“ uvedla černovlasá seniorka ze sousedního domu.