Pátera Ferdu znali lidé jako léčitele, teď byl oceněn za protikomunistický odboj

Ze zařazení Františka Ferdy na seznam bojovníků proti komunismu měl radost Lukáš Kopecký, historik a předseda Společnosti pro výzkum zločinů komunismu. Ti o status pro Ferdu požádali a vše zdokumentovali.

„Moji rodiče, hlavně tatínek, byli s páterem Ferdou v 80. letech v kontaktu,“ říká Kopecký. Jako malý prý měl často angíny a konvenční léčba antibiotiky moc nefungovala. Nakonec zabraly rady známého léčitele Ferdy, který doporučoval krční obklady na základě anýzu, fenyklu, rozpařené cibule či tvarohu.

„Jako dítě jsem měl k těmto léčebným metodám odpor, ale jisté je, že se mi vždycky hodně ulevilo. I dnes, když přijde bolest v krku, vím, že rozpařená cibule pomáhá,“ popsal Kopecký.

Návrh zařadit léčitele do seznamu účastníků protikomunistického odboje prý Kopecký považuje za formu poděkování člověku, který zažil komunistické perzekuce nejhoršího zrna včetně devítiletého vězení, neustálého dohledu Státní bezpečnosti a šikanu jejích představitelů. I přesto léčil bez rozdílu všechny, kteří stáli v dlouhé frontě před jeho sušickým domkem.

Pomáhal všem bez rozdílu, i soudruhům

Právě to byl podle Kopeckého důvod, proč se ztratil nebo byl skartován svazek s názvem Felčar, který vedla na kněze politická policie Státní bezpečnost za totality.

„Pro vlivné komunisty, kteří se u něj léčili, by asi nebylo milé, kdyby se dostalo na veřejnost, že se léčili u člověka, kterého prohlašovali za nepřítele státu. To, že při léčení nikoho neodmítal, svědčilo o jeho povaze a charakteru,“ říká Kopecký.

Táta mu prý vyprávěl, že se u pátera léčil s hlasivkami i Karel Gott. „Ale tajilo se to, protože komunisté nechtěli, aby se vědělo, že ho léčil nějaký farář,“ vypráví Kopecký.

Do Sušice na Klatovsku kdysi jezdily desetitisíce lidí, páter Ferda proslul i svými jasnovideckými schopnostmi. Byl schopen na dálku stanovit přesnou diagnózu pacienta a také příčinu a vývoj jeho onemocnění a doporučit vhodné přírodní léky. Je také autorem takzvané totální protirakovinné kúry. Jedná se o speciální dietu, jež měla přirozeným způsobem likvidovat všechny nezdravé buňky.

František Ferda se narodil v roce 1915 ve Spáleném Poříčí na Plzeňsku. Když byl ještě mladík, jeho léčitelský talent se nijak neprojevoval. „Pamětníci o něm říkají, že byl velmi veselý společník. Byl také výborný trumpetista. Hrál i v místních kapelách,“ řekla již dříve Ivana Paseková z infocentra ve Spáleném Poříčí. Kněz byl v 50. letech minulého století, stejně jako mnoho dalších duchovních, poslán komunistickým režimem do vězení ve vykonstruovaném procesu. V něm byl celkem devět let. Propuštěn byl na amnestii.

„Obžaloba je vinila z úmyslu svrhnout komunistický režim,“ uvedl Kopecký s tím, že tehdy pro obvinění stačilo velmi málo. I to, že farář Ferda opakovaně přečetl pastýřský list svého nadřízeného biskupa Berana – ten tedy varoval před takzvanou Katolickou akcí, což byli katolíci kolaborující s komunisty. „On lidi na venkově varoval, aby se těmito kolaborujícími kněžími nenechali svést na scestí,“ přiblížil Kopecký.

Francouzský politolog českého původu Gilles Kepel v knize Boží pomsta píše, že Komunistická strana Československa zorganizovala systematické pronásledování katolicismu, které v celém sovětském bloku nemělo obdoby. „Kněží byli obrovské osobnosti a často na venkově měli velký vliv a jejich slovo mělo velkou váhu a lidé, když nevěděli, co mají dělat, šli za panem farářem, aby jim poradil. Proto se jich komunisté chtěli zbavit a mít vliv ve svých rukou,“ vysvětlil Kopecký.

Když byl páter Ferda propuštěn, měl zakázáno to, co chtěl celý život dělat, tedy být farářem. Proto musel určitou dobu manuálně pracovat v plzeňském pivovaru. V roce 1969 se stal duchovním správcem Domova důchodců v Újezdci u Klatov, kam ho podle Kopeckého komunisté vlastně uklidili. Naplno se začal léčitelství věnovat až deset let poté. Zemřel v roce 1991 v Sušici.