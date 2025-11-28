Strážníci na nádraží křísili opilého německého fanouška, hlava mu visela z peronu

  15:44,  aktualizováno  15:44
Bolestivě skončil výlet německého fotbalového fanouška do Plzně. Po čtvrtečním zápase Evropské ligy s domácí Viktorkou byl natolik ovlivněn alkoholem, že na vlakovém nádraží spadl na zem a zranil se. Hlava mu přitom visela mezi hranou nástupiště a odstaveným vlakem.
Opilý fotbalový fanoušek z Německa spadl na nástupišti a bouchl se do hlavy,...
Opilý fotbalový fanoušek z Německa spadl na nástupišti a bouchl se do hlavy, která mu pak visela mezi nástupištěm a vlakem. (27. listopadu 2025) | foto: Městská policie Plzeň

Byl čtvrtek půl dvanácté v noci, když si hlídka městské policie při kontrole hlavního vlakového nádraží všimla muže na nástupišti.

„Ležel na zemi a jeho hlava nebezpečně visela v prostoru mezi hranou nástupiště a odstaveným vlakem. Strážníci k němu okamžitě přispěchali, pomohli mu do sedu a zkontrolovali jeho zdravotní stav,“ upozornila na hrozivou situaci mluvčí plzeňských strážníků Jana Pužmanová.

Fanoušci Freiburgu v Plzni řádili ještě před zápasem, taky posprejovali kašnu

Asi šedesátiletý německý fanoušek v pořádku rozhodně nebyl. Měl tržnou ránu v obličeji. Naštěstí byl při vědomí a dokázal komunikovat. Hlídce pak vysvětlil, jak ke svému zranění přišel.

Do Plzně přijel na zápas Evropské ligy a zřejmě to přehnal s alkoholem. Po bezbrankovém duelu nemohl najít cestu zpátky na své ubytování a tak se vydal na vlak. Na nádraží ale ztratil rovnováhu, upadl a udeřil se o hranu nástupiště.

Než přijela záchranná služba, strážníci o něj pečovali. Následně ho dopravili do sanitky, kde mu na žádost záchranářů provedli dechovou zkoušku. Přístroj naměřil 2,60 promile. Následně ho převezli do nemocnice k ošetření.

