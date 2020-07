Klokánek v Janovicích si kvůli finanční krizi prodává střechu nad hlavou

Situace byla dramatická už začátkem letošního roku. Tehdy fondu scházelo 5,5 milionu korun a poprvé oznámil, že objekt nabízí ke koupi. Z plánu nakrátko sešlo.

Zástupci mezitím vyjednávali s ministerstvem práce a sociálních věcí a hledali podporu u měst i kraje.

„K prodeji stejně musí dojít, protože peníze stále chybějí. Nicméně jsme se zavázali, že službu v Janovicích zachováme. Naší podmínkou je, že v prostorách budeme v podnájmu,“ přiblížila předsedkyně organizace Hana Kupková.

Právě zázemí v areálu bývalých kasáren je už jediným majetkem fondu. Dosud se objevili dva zájemci o nemovitost, ale oba byli odmítnuti.

„Nabyli dojmu, že budovu nabízíme za pět a půl milionu, což je výše schodku našeho rozpočtu. Na tom bychom ale tratili. Odhadní cena činí osmnáct milionů korun,“ vyčíslila.

V současnosti Kupková vážně jedná s dalším uchazečem. Ten plánuje objekt využívat ke komerčním účelům, konkrétně byty pronajímat. V zařízení se totiž nachází dvacítka bytů, přičemž Klokánek jich teď potřebuje pouze šest.

„Vybíráme si opravdu pečlivě a zajímáme se o to, co tady skutečně vznikne. Aby se nestalo, že z toho někdo udělá třeba ubytovnu pro nepřizpůsobivé občany. S tím bychom nesouhlasili. Ale klasické bydlení nebo kanceláře nám nevadí. Domlouváme se, že prostory budou odděleny a my si necháme jedno patro,“ doplnila předsedkyně.

Obavy z chystané změny nemá. Veškeré podmínky hodlají zakotvit do nájemní smlouvy. „U Klokánku v Hostivici, kde jsem ředitelkou, to dobře dopadlo. V době největších dluhů jsme stavbu prodali. Majitel je k nám velmi solidní. Věřím, že vše se povede také v Janovicích,“ sdělila.

Doplnila, že na záležitost si vyhradili dostatek času, v novém režimu by měli začít fungovat od příštího roku.

Zařízení na Klatovsku pojme maximálně 28 dětí, aktuálně jich tady žije jenom deset. Důvodem je především nedostatek zaměstnanců. V tuto chvíli sem hledají pět pečovatelek, takzvaných tet, které se o ohrožené děti postarají. Podle Kupkové je těžké najít kvalitní personál, který pracuje 24 hodin denně a přitom za náročnou práci dostává 18 800 korun hrubého.

Kapacita Klokánku se v budoucnu sníží na dvacet, což je plošný požadavek ministerstva práce a sociálních věcí. Resort přichystal novelu zákona, která počítá také s navýšením příspěvku z 22 800 korun na dítě skoro o třetinu.

„Doufáme, že příští rok vejde v platnost. Už na ni čekáme pět let. Tím by se naše finanční problémy konečně zastavily. Každoročně si třicet procent výdajů hradíme z vlastních zdrojů. Zásadní roli hrají naši dárci,“ uzavřela Kupková. Loňský rozpočet organizace činil zhruba 150 milionů korun.

Jedním z dlouhodobých podporovatelů je město Klatovy. Zastupitelé letos schválili mimořádnou injekci ve výši 300 tisíc korun.

„Zařízení je jediné svého druhu v kraji. Považujeme ho za důležité. Dokáže zasáhnout okamžitě, když se děti dostanou do velkých potíží. Peníze jsme jim zatím nepřevedli. Čekáme na jasnou záruku, že skutečně v místě zůstanou,“ konstatoval starosta Klatov Rudolf Salvetr.

Za zachování této služby, jíž hrozil opakovaně zánik, je rád i hejtmanův náměstek pro sociální oblast Zdeněk Honz. „Je to dobře. Podporu jsem jim vyjádřil už letos v lednu, kdy se situace vyhrotila, a nabízel jim pomoc,“ řekl.