Nemocnice zmodernizovala metabolickou JIP, pacienti dostali terasu naděje

10:30

Po mnoha letech příprav začne ve Fakultní nemocnici v Plzni v březnu konečně proces, na jehož konci bude nový pavilon chirurgických oborů umístěný vedle porodnice na Lochotíně. Ten by měl být hotový do pěti let. V pondělí se zároveň otevře pacientům zmodernizovaná metabolická jednotka intenzivní péče.