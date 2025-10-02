Na Finále zabodovaly Pohádky po babičce, Dům bez východu i Náhradníci

Film Pohádky po babičce režisérů Davida Súkupa, Patrika Pašše, Leona Vidmara a Jean-Claude Rozece získal cenu Zlatý ledňáček za nejlepší celovečerní hraný nebo animovaný film na 38. ročníku filmového festivalu Finále Plzeň. Film vznikl v mezinárodní koprodukci a hrají v něm například Arnošt Goldflam, Ivan Trojan nebo Zuzana Kronerová.
Film Pohádky po babičce získal na 38. ročníku filmového festivalu Finále Plzeň...
„Je nám ctí udělit tuto cenu filmu, který ukazuje skutečnou sílu vyprávění příběhů. Jedná se o mimořádné dílo, bohaté na detaily a imaginaci. K obtížnému tématu přistupuje s jemným humorem a citlivostí, díky čemuž je lidské a plné naděje. Oceňujeme, že tento film nikdy nepodceňuje své diváky a oslovuje děti i dospělé se stejnou hloubkou a významem. Připomíná nám, proč je stále důležité vyprávět příběhy, jež nás spojují napříč generacemi a pomáhají nám orientovat se v často matoucím světě,“ napsali hodnocení členové mezinárodní poroty.

Ceny získaly:

- Pohádky po babičce: nejlepší celovečerní hraný nebo animovaný film. Nahoře nebe, v dolině já: zvláštní uznání poroty. Dům bez východu: nejlepší dokumentární film. Náhradníci: nejlepší televizní a internetový projekt. Vlastně se nic nestalo: zvláštní uznání poroty. Lepší člověk: nejlepší studentský krátkometrážní film.

Studentské poroty ZČU ocenily: Nahoře nebe, v dolině já, Dům bez východu, Dcera národa

Zvláštní uznání poroty získal snímek Nahoře nebe, v dolině já režisérky Kataríny Gramatové. Zlatého ledňáčka za nejlepší dokumentární film si odnáší režisér Tomáš Hlaváček za snímek Dům bez východu v produkci České televize. Jde o časosběrný ponor do prostředí obchodu s chudobou, jehož ohniskem jsou takzvané kořistnické domy se zoufalými bytovými podmínkami.

Festival a jeho projekce, kterých bylo 146, navštívilo celkem 16 408 diváků. Bylo uvedeno 34 premiér a předpremiér. O Zlaté ledňáčky a nestatutární studentské ceny se utkalo devět celovečerních filmů, devět dokumentů, 13 televizních a internetových projektů a 12 studentských krátkých filmů.

Hosté se v Plzni cítí dobře, nehoní je bulvár, nastínila ředitelka Finále

„Každý ročník je pro nás obrovským závazkem, protože chceme festival posouvat stále dál. Jsme rádi, že se to i letos podařilo, a to také v návštěvnosti: už na začátku festivalu jsme věděli, že se pohybujeme minimálně na číslech z minulého roku. Přijelo také více hostů, kteří doprovodili své filmy a seriály. Těší mě, že se Finále stává stále výraznějším festivalem, o čemž svědčí také výborná zpětná vazba od mladé generace diváků i filmových profesionálů,“ sdělila ředitelka festivalu Eva Veruňková Košařová.

„Mám radost, že se potvrzuje, že české filmy přitahují zaslouženou pozornost i za hranicemi. Zároveň je skvělé vidět, že se naši tvůrci nebojí otevírat zásadní společenská témata a dokážou je zpracovat atraktivní formou,“ uvedla umělecká ředitelka festivalu Lenka Tyrpáková.

Takovým tématem je například Sbormistr. „Otevírá důležitou diskuzi a přitom vyprodává kinosály, nebo Karavan, jenž se citlivě dotýká tématu péče o druhé. Stejně tak další filmy s náročnějšími náměty, jako Otec, dokazují, že i těžká témata lze vyprávět způsobem, který osloví diváky a podnítí debatu,“ vyjmenovala Lenka Tyrpáková.

Těší ji také rozvoj sekce Ženy a film, kdy na festivalu přivítali významné osobnosti a přiblížili s Elizavetou Maximovou práci režisérky Darii Kashcheevy nebo též mezinárodně oceňovaný set dekoratérky Beatrice Brentnerové. „Bylo inspirativní ukázat, že i ti, kdo obvykle stojí v pozadí, dělají pro film nesmírně důležitou práci,“ podotkla Tyrpáková.

Příští 39. ročník Finále Plzeň se uskuteční v termínu od 25. do 30. září 2026.

