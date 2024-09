Zlatého ledňáčka na festivalu v Plzni získal film Od marca do mája

Festival Finále Plzeň navštívilo letos 15 960 návštěvníků. Šest dnů nabitých nejen filmovým programem přineslo více než 180 projekcí. O Zlaté ledňáčky se utkalo devět filmů v kategorii nejlepší hraný nebo animovaný film, devět snímků v soutěži dokumentárních filmů, deset projektů v kategorii seriálová tvorba, čtyři televizní či internetové počiny v oblasti film a minisérie a 12 krátkometrážních studentských snímků. O vítězích rozhodovaly mezinárodní a studentské poroty.

Festival přilákal hvězdné hosty, do Plzně přijela třeba Pavla Beretová, Václav Neužil, Jana Plodková, Vít Klusák, Vojtěch Vodochodský, Alena Doláková, Alžběta Malá, Stanislav Majer, Martin Finger, Vladimír Polívka, Lucie Žáčková, Veronika Žilková, Petr Lněnička a další. „Tvůrci a tvůrkyně nám dali důvěru a svěřili nám letos velké množství premiér. Ať už se jednalo o zahajovací film Rok vdovy ve světové premiéře, o předpremiéru Amerikánky nebo dokumentu Ještě nejsem, kým chci být. Mám pocit, že 37. ročník je jeden z nejpovedenějších za poslední roky,“ řekla ředitelka Eva Veruňková Košařová.

Vítězné filmy rozhodnutí mezinárodních porot - Od marca do mája (nejlepší celovečerní hraný nebo animovaný film) - Ještě nejsem, kým chci být (nejlepší dokumentární film) - To se vysvětlí, soudruzi, 5. díl (nejlepší televizní a internetový projekt v kategorii seriálová tvorba) - Tři zlaté dukáty (nejlepší tel. a inter. projekt v kategorii film a minisérie) - Mimo (nejlepší studentský krátkometrážní film) rozhodnutí studentských porot - Vlny (nejlepší celovečerní hraný nebo animovaný film) - Ještě nejsem, kým chci být (nejlepší dokumentární film) - To se vysvětlí, soudruzi, 5. díl (nejlepší tel. a inter. projekt v kat. seriálová tvorba) - Tři zlaté dukáty (nejlepší tel. a inter. projekt v kategorii film a minisérie)

Zájem veřejnosti o festivalový program potvrzují podle pořadatelů vyprodané projekce filmů Rok vdovy, Architektura ČSSR 58–89, Amerikánka, Ještě nejsem, kým chci být, Zápisník alkoholičky, After Party, Bomba, tata_bojs.doc a tří uvedení filmu Vlny, včetně speciálního promítání v Českém rozhlase Plzeň.

„Těší mě, že jsme letos divákům nabídli žánrově velmi pestrý program, stejně tak mám radost z toho, že témata a regiony představené v rámci oficiálního programu se povedlo propojit i s programem pro filmové profesionály. Diváci se tak mohli seznámit s kinematografií Pobaltí, zatímco čeští filmaři a filmařky v rámci koprodukčního panelu diskutovali o potenciálu vzájemných koprodukcí,“ uvedla umělecká ředitelka festivalu Lenka Tyrpáková.

V rámci nové sekce Ženy a film se publikum seznámilo s inspirativními filmařkami, jako součást industry programu pak byly představeny výsledky studie Ženy v audiovizuálním průmyslu: hraný film. „Ačkoli závěry studie přinesly nepříliš optimistickou zprávu, věříme, že pomohou otevřít řadu zásadních témat, které pomohou přispět k postupným změnám,“ doufá Tyrpáková.

Finále Plzeň přináší kurátorský výběr toho, co by divákům nemělo z aktuální české kinematografie uniknout. „Řada filmů kiny proletí rychleji, než je divák stačí vůbec zaznamenat, některé se do distribuce ani nedostanou. Na Finále se však s nimi diváci mohou seznámit, navíc za účasti početných delegací tvůrců,“ informovala Martina Kurfirstová z tiskového servisu festivalu Finále.

Do programu proto zařadili na sto tuzemských snímků od předpremiér, premiér či snímků natočených v české koprodukci. „Publikum se může seznámit i se zásadními filmy našich sousedů či dalších vybraných evropských regionů. Vítězné snímky vybírají zahraniční odborné poroty, které tak zprostředkovávají nový pohled na domácí kinematografii,“ uzavřela Kurfirstová.