Mezinárodní festival Divadlo dostane od Plzně nižší podporu, má zvážit novou vizi

Festival od svého vzniku nabízí výběr představení řady českých divadel, ale také souborů z jiných států. Jedná se o akci, která přivádí do města i diváky ze zahraničí. V oblasti divadelnictví je plzeňský festival považovaný za nejvýznamnější akci svého druhu v Česku.

Někteří odborníci z oblasti divadelnictví se obávají, že by zásahy do fungování festivalu mohly způsobit víc škody než užitku. Nad omezením finanční podpory akce z radnice se podivoval ministr kultury a bývalý primátor Plzně Martin Baxa z ODS. Prohlásil, že nevěří argumentu radní Bartákové, že ke snížení podpory festivalu došlo z finančních důvodů, a zdůrazňoval, že pro Plzeň je festival významný. „Je to jedna z kulturních akcí v našem městě, které má nejenom nadregionální, ale i mezinárodní přesah,“ řekl.

Za zvláštní označil sdělení, které mu poslala radní Bartáková, že se projekt soustředí na zářijové období konání festivalu a nevyvíjí v průběhu roku další aktivity směrem k veřejnosti.

Je zapotřebí zvážit pro akci novou vizi

Baxa tvrdil, že si nepamatuje, že by někdy byla vznášena taková výhrada k festivalu nebo že by radnice v minulosti něco takového požadovala. „Byla by škoda, kdyby se město nechtělo přihlašovat k této instituci, a pokud budou finanční možnosti, tak bych apeloval na to, aby se podpora festivalu vrátila a bylo zahlazeno toto podle mého názoru neodůvodněné snížení,“ konstatoval.

Radní Plzně pro kulturu Eliška Bartáková z ANO souhlasila s tím, že festival má pro město velký význam. Tvrdila však, že i odborná komise, která posuzovala dotace, dospěla k názoru, že je zapotřebí zvážit novou vizi pro tuto akci. „Zakladatelé tohoto festivalu by si měli udělat vlastní analýzu a vytvořit si do budoucna nějakou novou strategii spolupráce, koordinace,“ uvedla.

V loňském roce dostal festival od města dotaci 3,5 milionu, pro letošní rok je to 2,8 milionu. Ministerstvo kultury pošle v tomto roce na akci sedm milionů korun.

Nemilé překvapení

Ředitel festivalu Jan Burian, který je zároveň ředitelem Národního divadla v Praze, prohlásil, že snížení příspěvku města ho nemile překvapilo. „I proto, že předcházející hodnocení odborné komise bylo kladné. Festival je rozhodně nejprestižnější mezinárodní akcí v Plzni s nejširším dopadem jak do uměleckého prostředí, tak do propagace města již více než třicet let. Doufám, že snížení podpory je spíš nedorozuměním než systémovou změnou, protože by to festival mohlo do budoucna ohrozit,“ uvedl Burian.

Na festival kromě města a ministerstva přispívá i Plzeňský kraj, který ale na rozdíl od Plzně dotaci mírně zvýšil. Loni hejtmanství poskytlo 950 tisíc a letos je to víc. „Organizátoři žádali milion korun a dostali milion korun. My to považujeme za poměrně významnou záležitost v kulturní oblasti. Lidé z celého kraje při festivalu mají příležitost vidět představení, na která by se jinak těžko dostali,“ sdělil krajský radní pro kulturu Libor Picka ze STAN.

První ročník se uskutečnil v roce 1993

Divadelník Roman Černík řekl, že plzeňský festival je patrně nejuznávanější akcí toho druhu v Česku známou v mezinárodním měřítku. „Diváci mají možnost se tady setkat s něčím výjimečným, s něčím světovým. Do Plzně kvůli tomu jezdí lidi i ze zahraničí,“ konstatoval. Upozornil, že festival za využívání prostor v Plzni platí a zaměstnává řadu místních lidí. „Má dlouhou tradici a pořád se mu daří držet se na špici,“ konstatoval.

První ročník festivalu se uskutečnil 18. – 21. listopadu 1993 pod záštitou prezidenta Václava Havla. Akci pořádá město Plzeň, Divadelní obec a Divadlo J. K. Tyla ve spolupráci s Divadlem Alfa. Nápad uspořádat přehlídku domácí divadelní produkce a přizvat i soubory ze zahraničí se zrodil v redakci periodika Svět a divadlo (SAD), jehož šéfredaktor Karel Král byl prvním ředitelem festivalu a do roku 2001 jeho hlavním dramaturgem.

Jako místo konání byla zvolena Plzeň i pro její divadelní tradici. Po Karlu Královi se v roce 1994 stal ředitelem festivalu Stanislav Doubrava, který pak tuto funkci zastával i v letech 1996–1998. V roce 1995 byla ředitelkou festivalu Jitka Sloupová a v roce 1999 Lukáš Matásek. V roce 2000 převzal vedení festivalu tehdejší ředitel Divadla J. K. Tyla Jan Burian, který festival řídí dosud.