Lidé se vydají za světlem, festival Blik Blik láká na obří slunce i měsíc

„S ohledem na zvolené téma vede trasa festivalu z velké části podél plzeňských řek Mže a Radbuzy,“ řekla Lucie Lobotková z DEPO2015. Divákům se představí 14 venkovních instalací od mezinárodně uznávaných light designérů a umělců z celého světa, které si návštěvníci mohou užít zdarma.

Část programu bude umístěna i v OC Olympia v Černicích. Olympia totiž slaví 20 let od svého vzniku a v rámci oslav bude hostit tři festivalové instalace. Videomapping Čtyři sezony, který vezme návštěvníky pod hladinu moře či do zimní krajiny, dále to bude obrovská Magická fazole jako z pohádky či Les světel tvořený paprsky nejrůznějších odstínů a intenzity.

Návštěvníci se na okraj Plzně budou moci přesunout kyvadlovou dopravou. Po oba festivalové dny bude v době od 18:45 do 0:30 zajištěna autobusová linka v intervalu 10 až 15 minut, která zájemce sveze od Hlavního nádraží až k Olympii.

Festival se uskuteční dnes a zítra vždy od 19:00 do 23:59 hodin.

Festival láká také na dvě interiérové instalace v DEPO2015 i na rozsáhlou výstavu Light Scapes japonského umělce Yasuhira Chidy v Muzeu církevního umění.

Po městě se rozsvítí obří měsíc, který tiše pluje na hladině řeky Radbuzy, nebo energicky zazáří slunce v lokalitě U Ježíška. V Šafaříkových sadech se travnatá plocha promění v pomyslnou vodní hladinu. Na řece Mži se vzedme obří vodní stěna, na které francouzské duo umělců Jérémie Bellot a Ena Eno rozehraje světelnou optickou iluzi s názvem Seat of Illusions.

Loni festivalovou trasou prošlo na 50 tisíc návštěvníků, 7 000 z nich navštívilo placené expozice v interiérech.

Festival připomene také letošní Rok české hudby. Specialista na laserové projekce Richard Mach v DEPO2015 smíchá českou klasickou hudbu se současnými elektronickými žánry a propojí ji ve velkorysou světelnou a laserovou show nazvanou Symfonie24.

Novinkou letošního ročníku jsou ozvěny festivalu Blik Blik, které se uskuteční 6. a 7. dubna v neobvyklém prostředí dolů Centra Caolinum v Nevřeni. Návštěvníci se tu mohou těšit na první festival světla v podzemí.