„Je to esence bolesti.“ Rodina chce za smrt dítěte od nemocnice rekordní sumu

V tom jsou pohledy obou stran u soudu diametrálně rozdílné. Rodičům a prarodičům nemocnice poslala loni před jednáním soudu částku, která dohromady přesáhla tři miliony korun. Podle aktuálního vyjádření právníka rodičů a dalších příbuzných Petra Řehoře je pro ně akceptovatelná částka přibližně trojnásobná.

„Není diskuze o tom, že cenu lidského života nelze jakkoli vyjádřit. Pokud by nešlo o násobky toho, co je možné přiznat, spor bychom dávno ukončili. Nemocnice plnila ze svého tak, jak cítila, že je reálné. S pojišťovnou vše budeme řešit dodatečně. Výši nároku budeme muset nechat na rozhodnutí soudu,“ uvedl právní zástupce nemocnice Pavel Roubal.

Právník rodiny vysvětloval, že částky, které pozůstalí požadují, mají kompenzovat, s čím se do dnešních dnů musejí vyrovnávat. „Žádná finanční hodnota nemůže nahradit prázdnotu a bolest po tragické ztrátě dítěte,“ popsal právník Petr Řehoř. Podotkl, že ze strany nemocnice nikdy nedošlo k žádnému jednání.

Žádné peníze lidský život nenahradí

„Setkání jsme nabídli pozůstalým již v prvním dopise s omluvou a výzvou k jednání o odškodnění ze 4. dubna. V pátek jsme nabídli setkání ihned po skončení soudu,“ uvedl dnes mluvčí nemocnice Jiří Kokoška.

Řehoř zdůraznil, že pro pozůstalé je velice složité vyjadřovat, co prožívají. „Studoval jsme mnoho materiálů, to nejniternější vyjádřit slovy nelze, to zůstává skryto. Je to esence bolesti. Nelze popsat, co se v člověku odehrává,“ shrnul právník.

Před soudem vypovídala jako svědkyně psycholožka z plzeňské nemocnice, ke které se zhroucení rodiče dostali den po úmrtí dítěte. Zejména chlapcově mamince, která byla v těžkém šokovém stavu, poskytovala krizovou intervenci. „Cílem krizové intervence je, aby se člověk stabilizoval, mohl spát, mohl chodit,“ vysvětlila psycholožka Jana Černá.

Při připomínání tragédie, třeba když rodiče musejí v podobných případech vypovídat na policii nebo u soudu, se jejich psychický stav zase zhoršuje. Ani takto tragické případy nemusejí podle psycholožky končit u rodiče posttraumatickou stresovou poruchou, jak se to stalo tady.

„V domažlické nemocnici mají velmi dobré krizové interventy. Kdyby s paní navázali hned v ten den, stav se může stabilizovat a posttraumatická stresová porucha se nemusí rozvinout. Krizový intervent je nabídka pomoci. Pracuji na gynekologii. Když například nastane situace, že žena rodí mrtvé dítě, začínám s ní spolupracovat už na porodním sále. Provázím ji třeba první tři dny. Pomoc odmítne tak jedna matka z 15,“ přidala psycholožka své zkušenosti.

Dvojnásobek vyplacené částky, která je běžná

Mluvčí nemocnice Jiří Kokoška řekl, že dosud vyplacené peníze jsou přibližně dvojnásobkem částky, která je běžná v dosavadní rozhodovací praxi soudů. Kokoška dodal, že bývalý primář, který zákrok provedl, už v nemocnici nepracuje.

„V řádech minut po rozhodnutí trestně-právního soudu došlo k vzájemné dohodě o okamžitém ukončení pracovního poměru lékaře v Domažlické nemocnici,“ prohlásil Kokoška.

Soudkyně Kateřina Martincová zdůraznila, že náhrada nemajetkové újmy není vyčíslení ceny lidského života penězi. „Nahrazujeme újmu sekundárních obětí, v tom duchu se řeší otázka jakéhosi nahrazení újmy způsobené ztrátou nejbližší osoby. Žádná částka ho nemůže nahradit. Řešíme otázku práva na rodinu a zásahu do soukromého práva jednotlivých osob,“ upřesnila soudkyně.

Tragédie se stala v březnu 2020, kdy šestnáctiměsíční chlapec snědl několik syrových fazolí. Rodiče batole přivezli do Domažlické nemocnice, kde mu primář František Zahálka vypláchl žaludek vysoce koncentrovaným solným roztokem a chlapec o pár hodin později zemřel. Došlo u něj k metabolickému rozkladu organizmu a následně k otoku mozku.

Podle závěru soudu lékař zvolil nesprávný léčebný postup. Loni v březnu se Krajský soud v Plzni přiklonil k dřívějšímu rozsudku okresního soudu a potvrdil primáři 20 měsíců vězení s podmínečným odkladem na zkušební dobu dvou let a tříletý zákaz činnosti.

Soud potvrdil trest lékaři, po jehož ošetření zemřelo dítě (23. 3. 2023)