Za smrt dítěte po výplachu žaludku dostal lékař podmínku a zákaz činnosti

Okresní soud v Domažlicích uznal osmašedesátiletého lékaře Františka Zahálku vinným z usmrcení z nedbalosti a uložil mu trest odnětí svobody v délce 20 měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu dvou let. Dále po dobu tří let nesmí vykonávat své povolání.

„Došlo k obrovské tragédii, ke smrti dítěte, která souvisí s jednáním obžalovaného. Není sporu, že lékař chtěl poškozenému pomoci. Volal na specializované pracoviště, kde mu poradili, aby fazole odstranil. Od tohoto momentu je ale vše špatně, znalec použil slovo katastrofa. Obžalovaný zvolil chybný postup. Přestože si stojí za tím, že postupoval správně, jeho výpověď znalec vyvrátil. Je to velice smutná věc, ale bohužel čas nelze vrátit zpět,“ odůvodnil soudce.

Zahálka byl ohrožen odnětím svobody jeden rok až šest let. Rozsudek není pravomocný, obě strany si ponechaly lhůty pro případné odvolání.

Šestnáctiměsíční chlapec snědl několik fazolí, které jsou v syrovém stavu jedovaté, loni v březnu.

Rodiče ho přivezli do Domažlické nemocnice, kde podle státní zástupkyně lékař zvolil nesprávný postup, když chlapci vypláchl žaludek solným roztokem. Místo toho měl malého pacienta nechat rychle převézt na gastroskopii, kde by fazole odstranili.

Podle znalců měl být pacient poté umístěn na JIP a měl být monitorován jeho zdravotní stav po zákroku, mimo jiné i z důvodu možných projevů intoxikace.



Dítě ale po zákroku v Domažlické nemocnici bylo převezeno na standardní pokoj, kde po několika hodinách zemřelo. Podle znalce u něj došlo k otoku mozku po podání solného roztoku, část roztoku vtekla i do střev.

„Vina je jednoznačně prokázána. Lékař podal dítěti roztok, který byl 42krát silnější než měl být,“ uvedla státní zástupkyně, která pro lékaře navrhovala trest odnětí svobody na 18 až 20 měsíců s podmíněným odkladem se zkušební dobou na 3 až 4 roky a zákaz výkonu povolání na stejně dlouhou dobu.

Rodiče zemřelého chlapce z Domažlicka, kteří měli jen jedno vytoužené dítě, očekávali vyhlášení odsuzujícího rozsudku. Podle nic jejich syn zemřel na otravu solí. „Lékař měl a mohl vědět, že jeho diagnóza a zvolený postup jsou chybné. Měl se rozhodnout pro jiný postup. Fatálně pochybil,“ zaznělo z úst jejich zmocněnce.

Obhájce požadoval zproštění viny

Zahálkův obhájce požadoval zproštění viny. Podle něj primář nepochybil. „Nebylo prokázáno, že by obžalovaný porušil své povinnosti, že by cokoliv zanedbal. Vyzvrácení byla jediná metoda, jak co nejrychleji dostat fazole ven z těla. Znalecký posudek byl zpracován v teoretické rovině,“ poukázal advokát Vít Zahálka.

Doplnil, že pokud by lékaři bylo zakázáno vykonávat povolání, dostala by se nemocnice do katastrofální situace, potažmo celé Domažlicko i Tachovsko, protože sehnat v současné době primáře je téměř nemožné.

Lékař obžalobu od počátku důrazně odmítá. Je přesvědčen, že udělal pro dítě to nejlepší a nelze v jeho postupu najít žádné pochybení.

Lékař: použil jsem správný medicínský postup

„Použil jsem správný medicínský postup. Volala mi matka malého dítěte, že chlapec snědl asi deset kusů syrových fazolí, a zda má přijet. Řekl jsem, že určitě ano a co nejrychleji. Převoz dítěte jinam do vzdálenějšího zařízení, v tomto případě do plzeňské fakultní nemocnice, by byl riskantní kvůli možné otravě. Žaludek je orgán, který je činný, než by se dítě dostalo na sebelepší pracoviště, možnost odstranění by už neexistovala,“ řekl již dříve u soudu lékař.

Dodal, že případ konzultoval s toxikologickým centrem v Praze, kde mu řekli, že fazole je nutné co nejrychleji odstranit ze žaludku.

„U otrav dětí běžně výplach žaludku děláme. Sonda do žaludku a zpětné nasátí tablet by v tomto případě bylo neúčinné. Fazole by nešlo dostat ven, proto mi zvolená metoda přišla jako jediná, kterou lze udělat,“ vysvětlil Zahálka.

Kontaktoval proto lékárnu, zda mají prostředek na rychlé vyvolání zvracení. Řekli mu, že takový neexistuje, ale je možné použít solný roztok.



Podle lékaře ale není nikde uvedeno, jak silný roztok se má u dítěte použít. „Proto jsem použil ten, který rychle vyvolá zvracení. Řídil jsem se podle své praxe. Dítě začalo zvracet a všech deset fazolí jsme našli,“ popsal lékař zákrok. Podle něj malý pacient vyzvrátil i veškerou sůl. Tím považoval situaci za vyřešenou.

Dítě převezli na pokoj a jeho matku poučili, že s ním musí být a sledovat, kdyby nastala jakákoliv změna jeho zdravotního stavu. Při jedné kontrole malého pacienta ale údajně zjistili, že žena u něj není.



Po dvou hodinách od zákroku nastala zástava

Asi po dvou hodinách přiběhla sestra s dítětem v náručí na vyšetřovací sálek, že u chlapce nastala zástava dechu a oběhu. „Ihned jsme zahájili resuscitaci, tým byl na místě do tří minut,“ vyprávěl lékař se 45letou praxí.



Dítě se ale resuscitovat nepodařilo. „Z mého pohledu jsme to citlivě oznámili rodičům. Nabídl jsem jim, že se s děťátkem mohou rozloučit, ale odmítli to a nemocnici okamžitě opustili. To jsem za svou dosavadní praxi zažil poprvé,“ řekl primář dětského oddělení Domažlické nemocnice.

V přípravném řízení lékař uvedl, že podle něj selhali rodiče, kteří mu řekli, že dítě snědlo asi deset fazolí. Když je všechny dítě vyzvrátilo, nebyl důvod k intenzivní péči. Jak se ale později během pitvy ukázalo, chlapec jich snědl kolem čtyřiceti.

„Uvedli mě v omyl, když řekli, že jich snědl jen deset. Kdybych to věděl, pokračoval bych ve vyplachování dál,“ tvrdí lékař.

Lékař nařídil vypláchnout žaludek solným roztokem (24. 5. 2021)