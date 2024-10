Využití Faltusova mostu vyjde na 60 milionů, dvakrát dráž než nová lávka

Faltusův most stával nad železničními kolejemi v areálu Škodovky. V rámci rekonstrukce železničního koridoru musel být odstraněn. O železnou konstrukci se před lety přihlásilo město, jehož zástupci předpokládali, že bude jednou využita ke zřízení lávky. Podobný postup už Plzeň volila u někdejší lávky přes kolejiště u Hlavního nádraží.

V případě využití Faltusova mostu je ovšem neobvyklá vysoká cena a také skutečnost, že Plzeň bude stavět lávku na území jiné obce.

Při posledním zasedání zastupitelé schválili, že k dříve plánované ceně město přidá dalších šest milionů korun, a tím se dostala celková částka na 60,3 milionu. Nová lávka by podle odhadů vyšla zhruba na polovinu.

Dílo významného plzeňského stavitele

Náměstek primátora pro dopravu Aleš Tolar ze STAN prohlásil, že cena 60 milionů 370 tisíc vzešla z výběrového řízení. Připomenul, že podle usnesení zastupitelstva z roku 2017 se město stalo vlastníkem mostní konstrukce, koupilo ji za cenu šrotu a od té doby vynakládalo nemalé prostředky na projekční práce za tři miliony korun a také platí nájemné za uskladněné konstrukce.

Podle Tolara plánovaná lávka u Chotíkova bude sice mimo katastr města, ale bude sloužit občanům Plzně a jejím návštěvníkům. „Propojí celkem významné turistické a cykloturistické trasy a zpřístupní lokalitu rekreačně žádanou, takže tam to opodstatnění určitě je,“ řekl.

Připustil, že město dříve očekávalo, že bude možné získat na vybudování lávky vyšší dotaci, ale musí se smířit s nižším příspěvkem. „Je to kolem 16 milionů korun. To jsou uznatelné výdaje a zbytek je na městu, aby to dofinancovalo. Kromě toho, že děláme šlechetnou věc a zachraňujeme dílo významného plzeňského stavitele, je to také žádané opatření pro rekreaci a trávení volného času. Věřím, že teď je to v zastupitelstvu naposledy a příští rok tu stavbu zrealizujeme,“ uvedl.

David Šlouf z opoziční ODS řekl, že jde v zásadě o to, zda je torzo Faltusova mostu natolik vzácné, že se vyplatí dát 60 milionů na jeho využití. „Nebo tam udělat normální cyklistickou lávku, která by byla za půlku ceny,“ konstatoval.

Památkovou ochranu most nemá

Bývalý primátor, ministr kultury Martin Baxa z ODS řekl, že je cenou 60 milionů šokován. Je přesvědčený, že pokud se takové lávky staví, je to příležitost vybudovat je úplně nově. „Technologicky, kvalitně i architektonicky zajímavě. To může být překryto nějakou historickou hodnotou té lávky, ale za 60 milionů korun je to podle mě úplně hraniční,“ sdělil. Chtěl vědět, zda má fragment Faltusova mostu památkovou ochranu. Ukázalo se, že zatím ne.

Primátor Roman Zarzycký z ANO přiznal, že z vývoje kolem budoucího využití Faltusova mostu není šťastný, přestože je jeho využití na lávku uvedeno v programovém prohlášení nynější koalice na radnici.

„Jestli se to ještě změní a bude to ještě méně racionálnější než teď, kdy je podle mě ta přijatelná hrana pro realizaci, tak se nad tím budeme muset vážně zamýšlet,“ řekl. Upozornil, že není dogma vždy za každých okolností splnit záměr koaličního prohlášení. „Pokud řekneme, že něco bude stát deset milionů, a časem se to vyvine na třicet, tak ten šlechetný čin prostě musíme opustit,“ sdělil.

Aleš Tolar vysvětlil, že z ceny 60 milionů je 30 milionů určeno na samotnou záchranu památky části Faltusova mostu. Potvrdil, že nová lávka by stála podstatně méně, zhruba polovinu nákladů. Zároveň ale zdůrazňoval, že město nyní nemá jiné řešení, jak s pozůstatkem Faltusova mostu naložit. „Do projekčních prací a nákladů na uskladnění jsme vložili asi 3,5 milionu. Do šrotu to neodvezeme. Pokud je evropská dotace 16 milionů, tak je to dostatečná obhajoba pro veřejnost, abychom tento postup zvolili,“ argumentoval.

Vedoucí památkové odboru magistrátu Karel Zoch připomíná, že autor mostu František Faltus byl v minulosti mezinárodně uznávaným odborníkem na mostní stavby. Podle Zocha měl Faltusův most experimentální konstrukci. „Ve své době se jednalo o největší svařovaný most na světě. Byl prezentovaný v mezinárodním odborném tisku,“ řekl.

Faltusův most byl vybudovaný v roce 1931. Jeho železní konstrukce je dlouhá 50 metrů a má hmotnost více než 140 tun.

Profesor František Faltus byl odborníkem ocelového mostního stavitelství a průkopníkem svařování. Po studiu techniky ve Vídni pracoval od roku 1926 ve Škodových závodech v Plzni a zavedl technologii svařování mostů.

Podle jeho návrhu vznikl v Plzni v roce 1933 ještě silniční Tyršův most přes Radbuzu, údajně první plně svařovaný obloukový most v Evropě, který byl řazen mezi pět nejodvážnějších konstrukcí světa.