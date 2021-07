Fakultní nemocnice v Plzni bude mít nový pavilon, stát má za pět let

10:06

I když je státní rozpočet napjatý, nemělo by to zastavit výstavbu chirurgického pavilonu Fakultní nemocnice v Plzni, který vyroste v areálu na Lochotíně. Potvrdilo to ministerstvo zdravotnictví. Do nové dvanáctipatrové budovy by se zdravotníci chtěli přestěhovat už v roce 2026.