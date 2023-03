Osmiletá Elen hraje v muzikálech, do konkurzu se přihlásila ze zvědavosti

Desetiletý Vašek, hlavní hrdina muzikálu Kozí válka, prožívá na konci druhé světové války a těsně po osvobození nejen napínavé klukovské bitvy své party proti nepřátelské bandě z opačného konce vesnice, ale začínají ho okouzlovat dívčí půvaby. Tou, na které může oči nechat, je kamarádka Janouškovcová.

V plzeňském Divadle J. K. Tyla ji ztvárnila osmiletá Elen Preisingerová z Horní Břízy. „Je to taková šprtka, premiantka třídy,“ prozradila o největší dívčí roli v Kozí válce její představitelka.

Spolu s ní se na jevišti objevuje herečka Kristýna Leichtová nebo Václav Kopta. O něm Elenka tvrdí, že má milý hlas a je s ním velká legrace. „Jsme tam dobrá parta. Všichni jsou hrozně příjemní. Trému už před představením nemívám, hrozně se vždycky těším,“ tvrdí s nadšením školačka.

První role v Billy Elliotovi

Vždycky to tak ovšem nebylo. Vzpomíná, jak se ocitla poprvé na jevišti. Tenkrát jí tak moc bilo srdce, že si myslela, že jí snad vyskočí z hrudi. Bylo to loni v lednu, kdy si v muzikálu Billy Elliot zahrála jednu z baletek.

Slavný muzikál Eltona Johna měl v Plzni premiéru už v květnu 2019. Po určitém čase bylo však nutné role dětských baletek, které se učí tanečním kreacím pod taktovkou Ivany Chýlkové, vyměnit, protože ty původní zkrátka vyrostly.

„V muzikálu chtěla hrát moje starší sestra Adélka a přihlásila se do konkurzu. Já jsem to také zkusila, ale vlastně jen ze zvědavosti. Během třiceti minut jsme se musely naučit krátkou choreografii, pomáhala nám s tím vedoucí Muzikálového studia DJKT Tereza Koželuhová, také zazpívat a říct básničku. Fronta byla hrozně dlouhá, kolem dvaceti holek, možná víc. Tenkrát se na nás přišel podívat i Lumír,“ vzpomíná na první osobní setkání s šéfem muzikálového souboru a režisérem inscenace Lumírem Olšovským v říjnu 2021.

Ten si nakonec vybral do muzikálu Elenku. Její sestra byla už pro roli dětské baletky se svými více než 150 cm příliš vysoká. Po maratonu zkoušek mohla Elen v lednu 2022 do rozjetého vlaku Billyho Elliota nastoupit. „Hrála jsem v něm asi už patnáctkrát, jednou až dvakrát do měsíce. Škoda, že představení v květnu 2024 končí,“ dodala se smutkem.

Elen jako kamarádka Janouškovcová

Další šance zahrát si v divadle přišla hned v červnu. Hledala se totiž dívenka do Kozí války. I tady režiséra inscenace Lumíra Olšovského dlouhovlasá Elen zaujala. I když po konkurzu si myslela, že totálně pohořela. „Lumír po mně pořád chtěl, abych všechno opakovala pořád a pořád dokola,“ vzpomínala na chvilky, kdy odcházela zklamaně a s pláčem domů. Maminka jí však potom vysvětlila, že režisér se zřejmě chtěl přesvědčit, jak dokáže pracovat ve stresu.

Pořádný zápřah nastal až po letních prázdninách, do divadla docházela Elenka čtyřikrát v týdnu a trávila v něm denně i osm hodin, aby se do premiéry koncem listopadu vše stihlo nastudovat. „Nebylo to jednoduché, měla omluvenku ze školy, musela pak toho hodně dohánět, ale má hodnou paní učitelku, která jí vyšla vstříc,“ pochvaluje kantorku maminka Kateřina.

Ta s úsměvem vzpomíná, jak dceru vozila do divadla a přitom se v autě spolu učily pasáž, kdy Janouškovcová prohodí pár ruských slov s jedním z osvoboditelů.

„Zatím mě nepotkalo nic lepšího než divadlo,“ tvrdí divadelnice, která vůbec poprvé vyšla na pódium v necelých šesti letech. Tehdy si zahrála v živém Betlému a v pohádce Bubáci divadelního souboru Štace v Kaznějově, se kterým stále spolupracuje. Divadlo miluje i jako divačka.

Kvůli účinkování se musela naučit líčit a během představení se musí sama převlékat. V Kozí válce je to čtyřikrát. „Dohlíží na nás jedna paní, abychom si třeba nezapomněli vzít boty,“ směje se mladá herečka, která dvakrát v týdnu chodí do Muzikálového studia DJKT, hraje na klavír, navštěvuje hodiny sólového zpěvu a zvládá k tomu všemu ještě tenis. Na otázku, zda má nějaký sen, odpověděla bez váhání: „Chtěla bych si zahrát v muzikálu Elisabeth.“