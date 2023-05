Plzeň nebude stavět dům se speciálním režimem, podle města je moc drahý

Opozice na posledním zasedání marně poukazovala na skutečnost, že takové zařízení město s ohledem na demografický vývoj a vysoký počet seniorů nutně potřebuje a že za něj radnice nemá připravený náhradní projekt. Většina zastupitelů zvedla ruku pro zrušení loňského usnesení o podání žádosti o dotaci na výstavbu. Schválili i to, že město už nebude rezervovat peníze připravené na tuto akci ve fondech města.

Zástupci koalice ANO, PRO PLZEŇ, Pirátů a STAN rozhodnutí zdůvodňovali především příliš vysokou cenou projektu, která byla odhadována na zhruba 520 milionů korun. Opozice postup koalice kritizovala. Argumentovala tím, že se jednalo o připravený projekt, za který vedení města nyní nemá náhradní.

Martin Baxa z ODS upozornil, že město v současnosti může na stavbu využít nebývale vysoké příjmy z daní a díky tomu si dovolit i nákladné investice. „Připravený projekt, který bylo možné realizovat, rušíte a nenastupuje místo něj žádný další projekt,“ sdělil. Primátor Roman Zarzycký z ANO souhlasil s tím, že výnos z daní pro město je nyní obrovský. Připomenul ale, že nynější koalice nechce dělat nákladné akce, které nazývá primátor „pomníky“.

Do roku 2030 bude v Plzni 2650 lidí s alzheimerem

Proto podle Zarzyckého vedení města dává přednost menším projektům. Tvrdil, že projektová příprava pro dům ve Chvojkových lomech nebyla dostatečná a cena 520 milionů je příliš vysoká. „To je něco, co si nemůžeme dovolit,“ prohlásil.

Město prý nyní takové projekty chce nahradit projekty, na kterých se budou podílet soukromé firmy. Martin Baxa nicméně zdůrazňoval, že ve Chvojkových lomech mělo vzniknout specializované zařízení pro poskytování klíčových sociálních služeb seniorům, kteří potřebují maximální pomoc. „To jsou domovy se zvláštním režimem a ten vy prostě nechystáte. Postarat se o seniory, kteří už se o sebe postarat nemohou, by měla být podle mě priorita číslo jedna,“ konstatoval. „My prostě hledáme jinou cestu na zachování velmi podobných režimů,“ reagoval Zarzycký.

David Šlouf z ODS vedení města připomenul nepříznivou demografickou situaci ve městě. „Je zde velká koncentrace lidí v takzvaném postproduktivním věku a současně se u těchto lidí stále častěji objevují různé formy demence,“ uvedl. Podle České alzheimerovské společnosti bude do roku 2030 na území Plzně 2650 nemocných s touto diagnózou.

„Vybavenost města a Plzeňského kraje infrastrukturou pobytových sociálních služeb v porovnání v rámci České republiky je spíše podprůměrná,“ konstatoval. Podle dat k roku 2019 v Plzni bylo zhruba 1400 nemocných různou formou demence a i kdyby jen 700 z nich žádalo lůžko v pobytovém zařízení, měla by šanci jen zhruba polovina.

Podle Šloufa se likvidací projektu domu pro seniory ve Chvojkových lomech vrátí Plzeň v tomto ohledu o několik let zpět. Vyzval zastupitele, aby pro objekt nehledali jiná místa a jiné modely: „Plzeň a její občané toto zařízení opravdu potřebují, a to co nejdříve.“ Neuspěl.

Radní pro sociální oblast Jiří Šrámek z ANO ujišťoval, že vedení města nerezignuje na přípravu podobných zařízení. „Plzeň je nejrychleji stárnoucí město v České republice, takže určitě takovéto zařízení potřebuje, nicméně ne za takové peníze,“ řekl. Tvrdil, že podle zástupců společností, které podobná zařízení staví, je možné je vybudovat za zhruba poloviční cenu.