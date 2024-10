Dozorce si během nemocenské přivydělával ve skladu, soud mu dal podmínku

Okresní soud Plzeň-město vyměřil dozorci Petru H. úhrnný trest 18 měsíců na zkušební dobu 24 měsíců. „Dále je povinen v průběhu zkušební doby nahradit vězeňské službě podle svých sil škodu ve výši 142 562 korun,“ zaznělo u soudu. Rozsudek je pravomocný.

„Skutečnosti byly nesporné a jasné. V době pracovní neschopnosti byl zaměstnancem vězeňské služby. Žádal o pracovní neschopnost a o vyplacení náhrady mzdy i nemocenské. V té době však vykonával práci pro pracovní agenturu,“ argumentoval soud s tím, že celé odvolání bylo vedeno snahou rozptýlit podstatu věci a to, že cíleně zamlčel údaje podstatné pro přiznání dávky.

Plzeňský okresní soud nejprve dozorce Petra H. zprostil obžaloby. V odvolacím řízení pak obžalovanému uložil stejný trest jako dnes. Následně Krajský soud v Plzni tento rozsudek zrušil a případ vrátil k novému projednání zpět okresnímu soudu.

„Chtěl bych se omluvit vedení Vězeňské služby a věznice, že jsem v průběhu pracovní neschopnosti chodil do druhé práce, ale v té době jsem byl skutečně nemocným,“ řekl již dříve u soudu dozorce Petr H. s tím, že se ale cítí nevinen.

Podle žalobce dozorce simuloval

V roce 2022 a před více než třemi roky byl dozorce několik týdnů v pracovní neschopnosti kvůli bolestem zad a závratím. Do služby ve věznici nechodil, v době nemoci dostával stoprocentní náhradu mzdy. Nemoc mu ale nebránila, aby si v té samé době vydělával ještě v druhé práci, o které ředitel věznice nevěděl. Byl skladníkem ve velkém e-shopu v Plzni.

V době, kdy byl doma na nemocenské, tam odpracoval desítky nočních směn. „Chtěl jsem ředitele požádat o povolení k druhé práci, ale nějak jsem to nestihl. Bylo to moje pochybení, v krátké době se ve věznici měnili tři ředitelé. Je to veřejné tajemství, že do práce jinam chodí i tři čtvrtiny kluků z věznice,“ prohlásil čtyřiačtyřicetiletý muž.

Státní zástupce dozorce viní, že při měsíční pracovní neschopnosti v srpnu a září 2020, kdy byl doma kvůli bolestem zad, odpracoval 11 směn po 7,5 hodinách. „Vykonával práce související s manuální kompletací balíků. V době pracovní neschopnosti chodil k ošetřujícímu lékaři a tvrdil mu, že se jeho stav nezlepšuje,“ popsal první případ státní zástupce Roman Šustáček, podle kterého muž simuloval.

Předloni byl dozorce v pracovní neschopnosti 2,5 měsíce s bolestmi hlavy a závratěmi. „V té době ve skladu odpracoval 42 směn, při kterých manipuloval s balíky, vozíky a materiálem,“ uvedl státní zástupce.

Podle obžaloby si dozorce neoprávněně nárokoval náhradu mzdy v době nemoci v částce přesahující 100 tisíc korun.

„Jsem překvapen řečí státního zástupce, že obžalovaný simuloval. Podle zdravotní dokumentace má klient problémy s páteří dlouhodobě a lékař prohlásil, že nebyl schopen vykonávat službu. Lékař mu předepsal psychofarmaka, která se neslučují s výkonem dozorce,“ rozporoval obhájce. Podle něj úmysl nebyl prokázán a navrhoval muže zprostit obvinění.

Petr H. soudci vysvětloval, že problémy se zády má od roku 2012 a kvůli závratím už v roce 2014 musel předčasně ukončit rehabilitace. „Na bolesti hlavy mi nic nezabíralo. Kvůli nim jsem zkolaboval ve službě. Byly to ataky, trvaly od sekund až po dva dny, neměl jsem je furt. Proč jsem předloni marodil tak dlouho? Dlouho se čekalo na vyšetření u odborných lékařů,“ vysvětloval obžalovaný.

„Když jsem se nadopoval prášky, zvládal jsem to, což by ve věznici nešlo“

Souzený uvedl, že kdyby byl pod prášky, službu dozorce by nemusel zvládnout. „Do věznice bych v takovém stavu nemohl, tam bych ohrozil bezpečnost věznice i kolegů. Ve skladu tohle nikdo nekontroloval. Když jsem se nadopoval prášky, zvládal jsem to tam, dělal jsem lehkou práci. Vzal jsem skener, načetl dvě tři věci, které v regálu zůstaly, a dal je jinam, aby místo bylo prázdné pro ostatní. Za celou noc jsem nachodil tak sedm nebo osm kilometrů,“ prohlásil muž.

Dozorcův praktický lékař řekl, že kdyby věděl i o dalších zaměstnáních dozorce, vystavil by mu pracovní neschopnost do všech.

V roce 2020 byl dozorce doma s bolestmi zad. „Měl nařízený klidový režim. Když to pacient zvládne, může na rozumnou procházku, tak 200 nebo 300 metrů, ale určitě ne pět kilometrů,“ prohlásil lékař. Podotkl, že když se před něj někdo postaví, nedokáže říct, jestli jej záda skutečně bolí tak, jak mu tvrdí. Stejné je to s bolestmi hlavy a závratěmi. „Nejsem detektor lži,“ podotkl lékař.

Dozorce si během nemocenské přivydělával jako skladník (24. 7. 2023)